Как сообщило издание Desertsun 6 сентября со ссылкой на департамент лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, пожар начался в субботу утром на вечеринке из-за неисправности пиротехнического устройства, генерирующего дым. Такие устройства используются для образования синего или розового дыма, чтобы объявить пол ожидаемого ребенка. Виновные могут быть привлечены к финансовой и уголовной ответственности.

6 сентября в пяти округах было объявлено чрезвычайное положение. Пожар уничтожил несколько домов, жильцы эвакуированы, и он остаётся «чрезвычайно активным» из-за сухой растительности, гористой местности и очень жаркой погоды. В соцсетях публикуют фотографии пожара, в том числе огненных смерчей. О пострадавших не сообщается.



Это один из более 20 пожаров в штате. В Калифорнии сейчас аномально жарко, в Лос-Анджелесе зафиксирована самая высокая температура в истории — плюс 49,4 градуса.