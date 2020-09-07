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07.09.2020 12:25
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В Калифорнии почти плюс 50. Посмотрите на огненные смерчи, сжигающие Эль-Дорадо

Пожар в округе Эль-Дорадо (Калифорния, США) охватил более 7050 акров земли (около 2,8 тысячи гектаров).

Как сообщило издание Desertsun 6 сентября со ссылкой на департамент лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, пожар начался в субботу утром на вечеринке из-за неисправности пиротехнического устройства, генерирующего дым. Такие устройства используются для образования синего или розового дыма, чтобы объявить пол ожидаемого ребенка. Виновные могут быть привлечены к финансовой и уголовной ответственности.

6 сентября в пяти округах было объявлено чрезвычайное положение. Пожар уничтожил несколько домов, жильцы эвакуированы, и он остаётся «чрезвычайно активным» из-за сухой растительности, гористой местности и очень жаркой погоды. В соцсетях публикуют фотографии пожара, в том числе огненных смерчей. О пострадавших не сообщается.

Это один из более 20 пожаров в штате. В Калифорнии сейчас аномально жарко, в Лос-Анджелесе зафиксирована самая высокая температура в истории — плюс 49,4 градуса.

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Комментарии (3)

KVash
страшно, но завораживающе
Агроном аэродрома
Надеюсь, имущество и родственники сенаторов, министров, их замов и прочих депутатов государственной думы (всех созывов) не пострадало..
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