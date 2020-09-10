Автомобили сервиса «Яндекс.Такси» в Петербурге отметились в двух ДТП за утро. Один сбил столб в Невском районе, другой не поделил дорогу с легковой машиной в Приморском районе.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Октябрьской набережной, неподалеку от пересечения с Зольной улицей, в направлении Малоохтинского проспекта, легковое такси врезалось в фонарный столб и повалило его на тротуар и газон.