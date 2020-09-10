Такси «поскользнулось» на Октябрьской набережной и повалило фонарный столб
Автомобили сервиса «Яндекс.Такси» в Петербурге отметились в двух ДТП за утро. Один сбил столб в Невском районе, другой не поделил дорогу с легковой машиной в Приморском районе.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Октябрьской набережной, неподалеку от пересечения с Зольной улицей, в направлении Малоохтинского проспекта, легковое такси врезалось в фонарный столб и повалило его на тротуар и газон.
«Он ехал за нами, пошёл на обгон (снят асфальт на полдороги), поскользнулся — и вот итог. Благо не в нас. Был с пассажиркой», — пишет участница группы Ксения.
В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что сведений о пострадавших в этом ДТП не поступало.
Несколькими часами ранее на улице Савушкина, около метро «Черная речка», столкнулись такси и еще один легковой автомобиль, сообщили очевидцы. ДТП перегородило проезд трамваям.