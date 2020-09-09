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09.09.2020 17:35
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Теперь Telegram не будет расходовать интернет. Сотовые операторы сделали его безлимитным

Российские сотовые операторы добавят Telegram в линейку безлимитных мессенджеров, пишет 9 сентября РИА Новости.

Компания Yota дала возможность абонентам пользоваться безлимитным Telegram еще в конце июня, почти сразу после снятия ограничений Роскомнадзора в адрес мессенджера. После этого 19 июня абоненты начали использовать Telegram на 33% чаще по сравнению с днём ранее.

9 сентября МТС обнулил интернет-трафик на Telegram для пользователей тарифов «Х» и других тарифов, где включен безлимит, на соцсети и мессенджеры.

«Пользователи линейки тарифов «Х» и опций «ВСети», «Мои мессенджеры» и «Безлимитные мессенджеры» смогут общаться и обмениваться файлами в Telegram без расходования основного пакета интернета», — рассказали в МТС.

То же самое сделали «Tele2» и «Билайн» по своим тарифам в рамках опций «Безлимитные мессенджеры».

«Мегафон» завершает тестирования программы и в ближайшие дни включит Telegram в список безлимитов. После чего Telegram можно будет использовать даже при отрицательном балансе — он не будет расходовать трафик интернета. Эта возможность будет доступна на всех тарифах линейки #БезПереплат.

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Комментарии (5)

262900511
Телеграм не смогли заблокировать, потому что не смогли вычленить его трафик из общей массы трафика.
Каким тогда образом его можно сделать бесплатным, если его трафик невозможно достоверно отследить?
Чудеса да и только!
kоt-obormot
Для СОРМ?
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