Теперь Telegram не будет расходовать интернет. Сотовые операторы сделали его безлимитным

Российские сотовые операторы добавят Telegram в линейку безлимитных мессенджеров, пишет 9 сентября РИА Новости.



Компания Yota дала возможность абонентам пользоваться безлимитным Telegram еще в конце июня, почти сразу после снятия ограничений Роскомнадзора в адрес мессенджера. После этого 19 июня абоненты начали использовать Telegram на 33% чаще по сравнению с днём ранее.



9 сентября МТС обнулил интернет-трафик на Telegram для пользователей тарифов «Х» и других тарифов, где включен безлимит, на соцсети и мессенджеры.

