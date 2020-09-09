Теперь Telegram не будет расходовать интернет. Сотовые операторы сделали его безлимитным
Российские сотовые операторы добавят Telegram в линейку безлимитных мессенджеров, пишет 9 сентября РИА Новости.
Компания Yota дала возможность абонентам пользоваться безлимитным Telegram еще в конце июня, почти сразу после снятия ограничений Роскомнадзора в адрес мессенджера. После этого 19 июня абоненты начали использовать Telegram на 33% чаще по сравнению с днём ранее.
9 сентября МТС обнулил интернет-трафик на Telegram для пользователей тарифов «Х» и других тарифов, где включен безлимит, на соцсети и мессенджеры.
«Пользователи линейки тарифов «Х» и опций «ВСети», «Мои мессенджеры» и «Безлимитные мессенджеры» смогут общаться и обмениваться файлами в Telegram без расходования основного пакета интернета», — рассказали в МТС.
То же самое сделали «Tele2» и «Билайн» по своим тарифам в рамках опций «Безлимитные мессенджеры».
«Мегафон» завершает тестирования программы и в ближайшие дни включит Telegram в список безлимитов. После чего Telegram можно будет использовать даже при отрицательном балансе — он не будет расходовать трафик интернета. Эта возможность будет доступна на всех тарифах линейки #БезПереплат.