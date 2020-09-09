Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени. Отечественной — пожалуйста
Зарубежные вакцины от новых штаммов гриппа будут недоступны россиянам до середины октября — начала ноября. Клиники пока готовы предложить желающим отечественные препараты, но к ним у экспертов есть претензии. Об этом пишет РБК 9 сентября.
В России с 1 сентября стартовала вакцинация от гриппа. По поручению Владимира Путина в этом году за счет федерального бюджета планируется привить 60% населения с охватом до 75% пациентов из групп риска. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в нынешнем эпидемиологическом сезоне будут распространены штаммы вируса гриппа, «от которых россияне еще не прививались».
В этом году ВОЗ ожидает одновременную циркуляцию коронавируса и вируса гриппа. На сезон-2020/21 в организации рекомендуют в Северном полушарии четырехвалентные вакцины, содержащие четыре разных штамма вируса. Глава Роспотребнадзора ранее заявляла, что российская вакцина также обновлена и содержит три новых штамма.
Если российской вакциной можно привиться бесплатно в государственных медучреждениях, то иностранные вакцины начнут закупать лишь осенью. Специалисты же настаивают, что привиться от гриппа стоит уже в сентябре, чтобы исключить единовременное заражение одним из новых штаммов и COVID-19.
Насчет российских вакцин у экспертов мнения расходятся. По утверждению директора клиники «Рассвет» Алексея Парамонова, к примеру, отечественные вакцины «Гриппол» и «Совигрипп» содержат в себе малое количество основного для вакцины вещества — антигена. Производители же утверждают, что препарат прошел все необходимые испытания и доказал свою эффективность.