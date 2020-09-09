Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени. Отечественной — пожалуйста

Зарубежные вакцины от новых штаммов гриппа будут недоступны россиянам до середины октября — начала ноября. Клиники пока готовы предложить желающим отечественные препараты, но к ним у экспертов есть претензии. Об этом пишет РБК 9 сентября.



В России с 1 сентября стартовала вакцинация от гриппа. По поручению Владимира Путина в этом году за счет федерального бюджета планируется привить 60% населения с охватом до 75% пациентов из групп риска. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в нынешнем эпидемиологическом сезоне будут распространены штаммы вируса гриппа, «от которых россияне еще не прививались».

