FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
09.09.2020 09:35
8
Печать

Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени. Отечественной — пожалуйста

Зарубежные вакцины от новых штаммов гриппа будут недоступны россиянам до середины октября — начала ноября. Клиники пока готовы предложить желающим отечественные препараты, но к ним у экспертов есть претензии. Об этом пишет РБК 9 сентября.

В России с 1 сентября стартовала вакцинация от гриппа. По поручению Владимира Путина в этом году за счет федерального бюджета планируется привить 60% населения с охватом до 75% пациентов из групп риска. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в нынешнем эпидемиологическом сезоне будут распространены штаммы вируса гриппа, «от которых россияне еще не прививались».

В этом году ВОЗ ожидает одновременную циркуляцию коронавируса и вируса гриппа. На сезон-2020/21 в организации рекомендуют в Северном полушарии четырехвалентные вакцины, содержащие четыре разных штамма вируса. Глава Роспотребнадзора ранее заявляла, что российская вакцина также обновлена и содержит три новых штамма.

Если российской вакциной можно привиться бесплатно в государственных медучреждениях, то иностранные вакцины начнут закупать лишь осенью. Специалисты же настаивают, что привиться от гриппа стоит уже в сентябре, чтобы исключить единовременное заражение одним из новых штаммов и COVID-19.

Насчет российских вакцин у экспертов мнения расходятся. По утверждению директора клиники «Рассвет» Алексея Парамонова, к примеру, отечественные вакцины «Гриппол» и «Совигрипп» содержат в себе малое количество основного для вакцины вещества — антигена. Производители же утверждают, что препарат прошел все необходимые испытания и доказал свою эффективность.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

SERGEY111
Никакой не буду . Как то было дело сделал прививочку - через день увезли на скорой с температурой 41.2 . Хватит испытывать организм .
yar_5e4cc335310b6
По мнению дилетанта, себя имею ввиду, просто еще не понятно, какие штаммы будут циркулировать в этом году у нас. Тем более движение межлу странами сейчас сильно ограничено. И с большой долей вероятности по этому прививка будет бесполезна.
Verun
да кому нужен этот отечественный компот не пойми из чего? доверия к нашим вакцинам с каждым разом все меньше. к зарубежным, в прочем, тоже.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний