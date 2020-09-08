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08.09.2020 19:14
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Российский истребитель перехватил самолеты НАТО над Балтийским морем

Истребитель Су-27 перехватил самолеты США и Швеции над Балтийским морем, заявил Национальный центр управления обороной России.

«8 сентября средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ две воздушные цели. В воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — распространил Наццентр сообщение по средствам массовой информации.

Перехваченными оказались стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции.

Над Черным морем сегодня весь день провел самолет-разведчик британских ВВС Sentinel R1, его интересовала акватория между Крымом и Сочи.

Накануне российский истребитель МиГ-31 из состава ПВО Северного флота перехватил над Баренцевым морем самолет базовой патрульной авиации Р-3°С Orion ВВС Норвегии, а истребитель МиГ-29 сопроводил над Баренцевым морем стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Риторика англичанки становится воинственной. Срочно надо сплотиться вокруг лидера, и заплатить налоги вплоть до 2024 года включительно.
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