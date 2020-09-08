Неизвестные испортили воздух в новосибирском штабе Навального. Двух активистов забрала скорая
Активисты штаба Навального в Новосибирске заявили о нападении. Неизвестный разбил в офисе организации бутылку с «едкой жидкостью» во время лекции по наблюдению на выборах. Об этом 8 сентября представители штаба сообщили в Twitter. По их предположению, в емкости находился сероводород, вещество узнали по характерной вони.
Кандидат в депутаты горсовета Новосибирска Сергей Бойко опубликовал запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, что злоумышленников было двое: один, в перчатках и маске, забежал в помещение, второй держал входную дверь.
Во время лекции по наблюдению для агитаторов напали на штаб. Один из нападающих разбил бутылку с едкой жидкостью. Штаб эвакуирован, работает полиция. Утверждают, что какая-то Асд-фракция. Двое волонтеров в скорой. Единую Россию - это не спасет. pic.twitter.com/9cFPpvfYWz— Сергей Бойко (@_sergey_boyko) September 8, 2020
«Один из нападающих разбил бутылку с едкой жидкостью. Штаб эвакуирован, работает полиция. Утверждают, что какая-то АСД-фракция (антисептик-стимулятор Дорогова, препарат широко используется в ветеринарии. — Прим. ред.) Двое волонтеров в скорой», — написал в Twitter политик.