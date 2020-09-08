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08.09.2020 13:23
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Неизвестные испортили воздух в новосибирском штабе Навального. Двух активистов забрала скорая

Активисты штаба Навального в Новосибирске заявили о нападении. Неизвестный разбил в офисе организации бутылку с «едкой жидкостью» во время лекции по наблюдению на выборах. Об этом 8 сентября представители штаба сообщили в Twitter. По их предположению, в емкости находился сероводород, вещество узнали по характерной вони.

Кандидат в депутаты горсовета Новосибирска Сергей Бойко опубликовал запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, что злоумышленников было двое: один, в перчатках и маске, забежал в помещение, второй держал входную дверь.

«Один из нападающих разбил бутылку с едкой жидкостью. Штаб эвакуирован, работает полиция. Утверждают, что какая-то АСД-фракция (антисептик-стимулятор Дорогова, препарат широко используется в ветеринарии. — Прим. ред.) Двое волонтеров в скорой», — написал в Twitter политик.

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Комментарии (2)

McGillavry
Вот до какой подлости опустился госдеп чтобы очернить действующую власть.
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