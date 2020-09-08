Активисты штаба Навального в Новосибирске заявили о нападении. Неизвестный разбил в офисе организации бутылку с «едкой жидкостью» во время лекции по наблюдению на выборах. Об этом 8 сентября представители штаба сообщили в Twitter. По их предположению, в емкости находился сероводород, вещество узнали по характерной вони.



Кандидат в депутаты горсовета Новосибирска Сергей Бойко опубликовал запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, что злоумышленников было двое: один, в перчатках и маске, забежал в помещение, второй держал входную дверь.