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Ефремов получил 8 лет колонии

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08.09.2020 13:11
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Суд взыскал с Ефремова в восемь раз меньше, чем просил старший сын погибшего Захарова

Судья Елена Абрамова постановила взыскать с осужденного по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефемова 800 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу старшего сына Захарова, передает 8 сентября РАПСИ.

Виталий Захаров изначально требовал 6,5 миллиона рублей, затем увеличил сумму иска на 1 миллион из-за «отношения» в суде Михаила Ефремова и его адвоката Эльмана Пашаева к потерпевшим. Прокуратура, в свою очередь, посчитала, что компенсация должна составить только 500 тысяч рублей.

Вдова, брат и младший сын погибшего отказались от денег Ефремова и потребовали символическую сумму в 1 рубль. Этот иск суд оставил без рассмотрения.

Михаил Ефремов получил 8 лет колонии общего режима. Суд постановил, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee актер выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и совершил столкновение с грузовиком. Водитель грузовика Сергей Захаров не имел возможности избежать ДТП и от полученных травм скончался в больнице.

На последнем заседании по делу о смертельном ДТП Ефремов признал вину, «если» сделал, действительно, он. Обвинение запросило 11 лет в колонии, подсудимый в своем последнем слове отметил, что это «очень кровожадно». Адвокат Ефремова Эльман Пашаев незадолго до приговора сообщил журналистам, что его подзащитный ожидал получить восемь лет в колонии общего режима.

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Комментарии (1)

Wuhan Proletarian
"Они (Захаровы), кстати, на Мальдивы уехали. Отдохнуть", — заявила племянница актера.
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