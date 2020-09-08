Суд взыскал с Ефремова в восемь раз меньше, чем просил старший сын погибшего Захарова
Судья Елена Абрамова постановила взыскать с осужденного по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефемова 800 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу старшего сына Захарова, передает 8 сентября РАПСИ.
Виталий Захаров изначально требовал 6,5 миллиона рублей, затем увеличил сумму иска на 1 миллион из-за «отношения» в суде Михаила Ефремова и его адвоката Эльмана Пашаева к потерпевшим. Прокуратура, в свою очередь, посчитала, что компенсация должна составить только 500 тысяч рублей.
Вдова, брат и младший сын погибшего отказались от денег Ефремова и потребовали символическую сумму в 1 рубль. Этот иск суд оставил без рассмотрения.
Михаил Ефремов получил 8 лет колонии общего режима. Суд постановил, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee актер выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и совершил столкновение с грузовиком. Водитель грузовика Сергей Захаров не имел возможности избежать ДТП и от полученных травм скончался в больнице.
На последнем заседании по делу о смертельном ДТП Ефремов признал вину, «если» сделал, действительно, он. Обвинение запросило 11 лет в колонии, подсудимый в своем последнем слове отметил, что это «очень кровожадно». Адвокат Ефремова Эльман Пашаев незадолго до приговора сообщил журналистам, что его подзащитный ожидал получить восемь лет в колонии общего режима.