Суд взыскал с Ефремова в восемь раз меньше, чем просил старший сын погибшего Захарова

Судья Елена Абрамова постановила взыскать с осужденного по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефемова 800 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу старшего сына Захарова, передает 8 сентября РАПСИ.

Виталий Захаров изначально требовал 6,5 миллиона рублей, затем увеличил сумму иска на 1 миллион из-за «отношения» в суде Михаила Ефремова и его адвоката Эльмана Пашаева к потерпевшим. Прокуратура, в свою очередь, посчитала, что компенсация должна составить только 500 тысяч рублей.



Вдова, брат и младший сын погибшего отказались от денег Ефремова и потребовали символическую сумму в 1 рубль. Этот иск суд оставил без рассмотрения.