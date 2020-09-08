Аршавин — о жизни после футбола: Работать стал больше, а денег меньше

Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о том, как изменилась его жизнь после окончания игровой карьеры. В интервью «Матч ТВ» во вторник, 8 сентября, он заявил, что футболистом быть все-таки немного проще.
«После 1 августа я много чего в своей голове гоняю, прикидывая, из чего моя жизнь будет состоять. Два года назад я говорил, что хочу ничего не делать и много зарабатывать. Осуществил? Ни хрена. Работать стал больше, а денег меньше — по сравнению с футболом. Когда ты игрок, то полтора часа потренировался и можешь курить бамбук», — заявил Аршавин.
За всю игровую карьеру Аршавин трижды побеждал в чемпионате России (2007, 2011/12, 2014/15) и брал Кубок УЕФА в составе «Зенита» (2008). В 2008-м в составе сборной России выиграл бронзовые медали чемпионата Европы. Игровую карьеру он завершил в 2018-м. Последним клубом для него стал казахстанский «Кайрат». После этого Аршавин вернулся в «Зенит», где занял должность советника президента клуба. 2 августа Аршавин был утвержден в должности директора департамента по развитию молодежного футбола по спортивным вопросам в «Зените».
Ранее Аршавин в интервью «Фонтанке» признался, что всегда был трусом.