Аршавин — о жизни после футбола: Работать стал больше, а денег меньше

Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о том, как изменилась его жизнь после окончания игровой карьеры. В интервью «Матч ТВ» во вторник, 8 сентября, он заявил, что футболистом быть все-таки немного проще.

«После 1 августа я много чего в своей голове гоняю, прикидывая, из чего моя жизнь будет состоять. Два года назад я говорил, что хочу ничего не делать и много зарабатывать. Осуществил? Ни хрена. Работать стал больше, а денег меньше — по сравнению с футболом. Когда ты игрок, то полтора часа потренировался и можешь курить бамбук», — заявил Аршавин.