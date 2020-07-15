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15.07.2020 11:39
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Аршавин: Даже в 2008-м я был слабаком и трусом. А сейчас и подавно

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «Фонтанке» заявил, что не считает себя смельчаком.

— По сравнению даже с Аршавиным в 2000-м, Аршавин-2008 — слабак, трус и так далее. А сейчас и подавно. Когда мне в 2000-м говорили, да ты вот станешь взрослым, уже не будешь так рассуждать, я отвечал, что все останется так же. Но ни фига. Появляется много условностей, много людей, за которых ты несешь ответственность, те же дети. Ты становишься слишком зависимым.

Ранее Аршавин прокомментировал бедственное положение московского «Спартака». Полную версию интервью с экс-капитаном «Зенита» читайте на «Фонтанке».

За всю игровую карьеру Аршавин трижды побеждал в чемпионате России (2007, 2011/12, 2014/15) и брал Кубок УЕФА в составе «Зенита» (2008). В 2008-м в составе сборной России выиграл бронзовые медали чемпионата Европы. Игровую карьеру он завершил в 2018. Последним клубом для него стал казахстанский «Кайрат». После этого Аршавин вернулся в «Зенит», где занял должность советника президента клуба.

© Фонтанка.Ру

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