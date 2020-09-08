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08.09.2020 12:13
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ГМЗ «Павловск» незаконно выселил оператора ресторанов из парка. УФАС утвердило решение через суд

«Государственный музей-заповедник «Павловск»» незаконно отказал АО «Рестораны Музея «Павловск»» в заключении на новый срок договоров аренды помещений в Павловском дворце и павильоне «Молочня». К такому выводу пришел арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, рассмотрев спор между петербургским УФАС и ГМЗ. Решение вынесено 3 сентября, сообщила 8 сентября пресс-служба ведомства.

ГМЗ сдал помещения дворца и павильон под рестораны в 2014 году. Оператор использовал их надлежащим образом. Но в 2019 году музей принял решение разорвать договоры основываясь в том числе на якобы имеющейся задолженности. Музей также обосновывал свой отказ необходимостью использовать площади под иные нужды.

Но УФАС установил, что ресторан погасил долг, а помещения в Павловском дворце в итоге не были использованы. «Следовательно, разрывая договоры с АО, которое добросовестно исполняло свои обязанности, ГМЗ необоснованно препятствовал деятельности организации и ограничил конкуренцию», — отметили в ведомстве. Это было расценено как нарушение ч.9,10 ст.17.1 закона о защите конкуренции.

Администрация музея обжаловала решение. Но суд согласился с доводами антимонопольщиков. Как пояснили в пресс-службе УФАС, такое решение дает АО «Рестораны Музея «Павловск»» право добиваться восстановления договора аренды. Но это придется делать в рамках нового судебного процесса.

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Комментарии (2)

hal9000
Их выгнали из за того что там не было коров...ты например пришел туда поесть..а там коровы..-Мууу...
261847251
В Молочном домике уже другая едальня базируется.
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