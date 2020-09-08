ГМЗ «Павловск» незаконно выселил оператора ресторанов из парка. УФАС утвердило решение через суд

«Государственный музей-заповедник «Павловск»» незаконно отказал АО «Рестораны Музея «Павловск»» в заключении на новый срок договоров аренды помещений в Павловском дворце и павильоне «Молочня». К такому выводу пришел арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, рассмотрев спор между петербургским УФАС и ГМЗ. Решение вынесено 3 сентября, сообщила 8 сентября пресс-служба ведомства.

ГМЗ сдал помещения дворца и павильон под рестораны в 2014 году. Оператор использовал их надлежащим образом. Но в 2019 году музей принял решение разорвать договоры основываясь в том числе на якобы имеющейся задолженности. Музей также обосновывал свой отказ необходимостью использовать площади под иные нужды.