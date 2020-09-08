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Ефремов получил 8 лет колонии

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08.09.2020 12:17
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У здания суда, где находится Ефремов, начались задержания после магических обрядов

Перед зданием Пресненского суда в Москве, где 8 сентября выносят приговор актёру Михаилу Ефремову, начались задержания.

Как передаёт «Страна.ua», около 11:50 силовики увели в автобус двоих мужчин в чёрных одеждах, которые пытались совершить обряд с огнём. «Мы хотели провести обряд для богини Фемиды. Чтобы она услышала и вынесла справедливое наказание. Я вижу цифры пять-семь», — цитирует издание слова женщины, называющей себя экстрасенсом. Корреспондент URA.RU, добавляет, что задержанные «маги» устраивали ритуальный обряд на «справедливость», используя фотографии Ефремова, его адвоката Эльмана Пашаева и представителя потерпевшей стороны Александра Добровинского.

Кроме этих людей обряд около суда проводит шаман.

Скриншот из трансляции в YouTube-канале&nbsp;<p>РИА «Новости»<br></p>
Скриншот из трансляции в YouTube-канале 

РИА «Новости»

До этого собравшихся «зрителей» развлекли марширующие барабанщицы.

Суд, напомним, уже признал Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, в котором погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. В суд актер приехал без вещей и ранее заявлял, что ожидает приговор в восемь лет колонии. Прокурор запросил 11 лет.

Скриншот из трансляции в YouTube-канале&nbsp;<p>РИА «Новости»<br></p>
Скриншот из трансляции в YouTube-канале 

РИА «Новости»

Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и устроил ДТП. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян.

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Комментарии (8)

hal9000
Да расстрелять его и дело с концом...хватит уже цацкаться с этими алкашами за рулём и всякими агрессивными в прошлом водителями ишаков..на дороге не умеют себя вести марш в колонию..
Barmaley_5e4d0211d3423
Грязно это. Пиар на костях.
cln
Интересно, сколько им за это заплатили. Неужели нет?
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