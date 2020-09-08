У здания суда, где находится Ефремов, начались задержания после магических обрядов
Перед зданием Пресненского суда в Москве, где 8 сентября выносят приговор актёру Михаилу Ефремову, начались задержания.
Как передаёт «Страна.ua», около 11:50 силовики увели в автобус двоих мужчин в чёрных одеждах, которые пытались совершить обряд с огнём. «Мы хотели провести обряд для богини Фемиды. Чтобы она услышала и вынесла справедливое наказание. Я вижу цифры пять-семь», — цитирует издание слова женщины, называющей себя экстрасенсом. Корреспондент URA.RU, добавляет, что задержанные «маги» устраивали ритуальный обряд на «справедливость», используя фотографии Ефремова, его адвоката Эльмана Пашаева и представителя потерпевшей стороны Александра Добровинского.
Кроме этих людей обряд около суда проводит шаман.
До этого собравшихся «зрителей» развлекли марширующие барабанщицы.
Суд, напомним, уже признал Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, в котором погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. В суд актер приехал без вещей и ранее заявлял, что ожидает приговор в восемь лет колонии. Прокурор запросил 11 лет.
Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и устроил ДТП. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян.