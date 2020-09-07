Российские истребители перехватили в Арктике самолёты-разведчики двух королевств

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной Российской Федерации, истребитель МиГ-29 сопроводил британский самолет-разведчик над акваторией Баренцева моря. «Седьмого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства дежурных сил по ПВО Северного флота над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал цель как стратегический самолет-разведчик R.1 «Сентинел» ВВС Великобритании и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. После разворота иностранного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — добавляется в сообщении.

Кроме того, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к границе РФ воздушная цель. Для опознавания цели и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3°С «Орион» ВВС Норвегии.