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07.09.2020 18:53
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Российские истребители перехватили в Арктике самолёты-разведчики двух королевств

Российские истребители перехватили 7 сентября в небе Арктики самолёты-разведчики сразу двух европейских королевств.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной Российской Федерации, истребитель МиГ-29 сопроводил британский самолет-разведчик над акваторией Баренцева моря. «Седьмого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства дежурных сил по ПВО Северного флота над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал цель как стратегический самолет-разведчик R.1 «Сентинел» ВВС Великобритании и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. После разворота иностранного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — добавляется в сообщении.

Кроме того, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к границе РФ воздушная цель. Для опознавания цели и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3°С «Орион» ВВС Норвегии.

После разворота норвежского самолета от границы России российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

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Комментарии (9)

Abu-Denis
Час полета истребителя - двухлетняя зарплата высококвалифицированного рабочего на успешном заводе. Вот радость то смотреть, как они наши налоги в сопло выбрасывают.
iAm2Cool
Я вот как-то не догоняю, в чем вообще прикол во всех этих сообщениях о перехватах? Неважно с какой стороны. В принципе худо-бедно работающих приграничных РЛС, инфы со спутников и оперативных данных по радиообмену достаточно для того, чтобы определить координаты и возможное время появления самолетов и послать туда свои истребители. Увы, но это никак не связано с тем, что подобный же фокус удастся так же легко провернуть в военное время. Про перехват баллистических ракет просто промолчу.

Это что, у вояк обеих сторон какой-то вариант показывания друг другу задницы из-за забора, так?
Brit
В английской прессе эти новости подают в ключе насмешки над потугами колосса на глиняных ногах, пугающего англичан антикварными самолётами в единичных экземплярах.
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