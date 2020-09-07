Российских туристов не заинтересовал отпуск в Греции. Туроператоры объяснили почему

Открытие Греции не вызвало ажиотажа у туристов из России. С чем это может быть связано, «Интерфаксу» рассказали участники турбизнеса в РФ 7 сентября. По словам руководителя «Музенидис Трэвел» Александра Цандекиди, готовность страны принимать отдыхающих вызвала шквал обращений от турагентств, но «все они ждут возобновления прямого авиасообщения, на перекладных никто ехать не хочет», добавил глава компании. Он также отметил, что сейчас турпоток из России минимальный: в Грецию едут лишь определенные категории граждан с целью лечения, обучения или работы.

В TEZ Tour напомнили, что решение об открытии границ и возобновлении авиасообщения принято греческими властями в одностороннем порядке, разрешения на выезд по направлению со стороны российского правительства на данный момент нет. «В сложившихся условиях реализация турпакетов на сезон 2020 года приостановлена, однако забронировать туры можно на лето 2021 года», — пояснил управляющий директор компании Димитрис Харитидис. Источник агентства, близкий к авиационным кругам, рассказал, что речи о переговорах между Россией и Грецией по поводу возобновления полетов пока не идет. «По идее, в связи с новыми мерами, которые намерена принять Еврокомиссия, Греция вообще не имеет права принимать граждан РФ. <…> То есть Россия готова запускать рейсы по принципу взаимности, греки изъявили желание, но наша страна пока молчит. Решение об открытии воздушного сообщения принимает российский оперштаб на основе оценки эпидемиологической ситуации», — поделился мнением собеседник «Интерфакса». Греция открывает границу для граждан России с 7 сентября. Власти страны разрешили въезд до 500 человек в неделю с отрицательным тестом на коронавирус через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.