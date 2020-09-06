В Колпино после гибели 80-летней пенсионерки задержали целую семью

Членам одной семьи предстоит объяснить полицейским, что привело к смерти 80-летней пенсионерки в Колпинском районе Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 6 сентября, накануне днём в квартиру на Пролетарской улице вызывали скорую и полицейских. Врачи обнаружили погибшую 80-летнюю пенсионерку с гематомой на левой лобной доле и рваной раной ушной раковины.

Полицейские задержали нетрезвых родственников: 64-летнего супруга, 53-летнюю дочь и ее 36-летнего мужа. Ранее супруг погибшей привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством, его приговаривали к условному сроку.