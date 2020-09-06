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06.09.2020 15:24
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В Колпино после гибели 80-летней пенсионерки задержали целую семью

Членам одной семьи предстоит объяснить полицейским, что привело к смерти 80-летней пенсионерки в Колпинском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 6 сентября, накануне днём в квартиру на Пролетарской улице вызывали скорую и полицейских. Врачи обнаружили погибшую 80-летнюю пенсионерку с гематомой на левой лобной доле и рваной раной ушной раковины.

Полицейские задержали нетрезвых родственников: 64-летнего супруга, 53-летнюю дочь и ее 36-летнего мужа. Ранее супруг погибшей привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством, его приговаривали к условному сроку.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (2)

Василий Марущак
Собственно за что задерживать то? Путин же подписал закон о декриминализации побоев в семье, ну, скончалась то она от побоев, и в кругу семьи
kоt-obormot
Наверняка пропутинский потреотоелекторат размышлял о будущем мировом господстве - а тут бабушка под ногами мешается. Да еще и наверняка собственница квартиры.
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