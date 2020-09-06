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06.09.2020 14:28
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак помог озеленить сквер на улице Марата

Более 600 многолетних растений высадили петербуржцы на улице Марата в рамках субботника в минувшую субботу, 5 сентября. В акции также принял участие главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак.

Среди высаженных растений были кустарники, травы и злаки. Как отмечают активисты «Зеленого Петербурга», раньше на этом месте был вытоптанный газон и мусор.

видео с сайта instagram.com, пользователь sergey_bogdanovich_semak

Напомним, что сейчас в чемпионате России по футболу пауза из-за матчей сборной России в Лиге наций. Очередная встреча против Венгрии пройдет сегодня, 6 сентября, в Будапеште. В предыдущей игре против Сербии три гола футболистов «Зенита» помогли России одержать победу.

Фото: скриншот с сайта instagram.com 
Фото: скриншот с сайта instagram.com 

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Комментарии (2)

ЦВБП
Вот это реальная работа для Семака ... Зачем в тренеры пошел?
Сергей Ходырев
Такие новости нужно чаще показывать! Спасибо! =)
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