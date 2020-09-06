Более 600 многолетних растений высадили петербуржцы на улице Марата в рамках субботника в минувшую субботу, 5 сентября. В акции также принял участие главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак.



Среди высаженных растений были кустарники, травы и злаки. Как отмечают активисты «Зеленого Петербурга», раньше на этом месте был вытоптанный газон и мусор.