Главный тренер «Зенита» Сергей Семак помог озеленить сквер на улице Марата
Более 600 многолетних растений высадили петербуржцы на улице Марата в рамках субботника в минувшую субботу, 5 сентября. В акции также принял участие главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак.
Среди высаженных растений были кустарники, травы и злаки. Как отмечают активисты «Зеленого Петербурга», раньше на этом месте был вытоптанный газон и мусор.
видео с сайта instagram.com, пользователь sergey_bogdanovich_semak
Напомним, что сейчас в чемпионате России по футболу пауза из-за матчей сборной России в Лиге наций. Очередная встреча против Венгрии пройдет сегодня, 6 сентября, в Будапеште. В предыдущей игре против Сербии три гола футболистов «Зенита» помогли России одержать победу.