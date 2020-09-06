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06.09.2020 11:10
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Кадыров рассказал о триумфе сыновей на турнире по боксу в Грозном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о победе сыновей на боксерском турнире в Грозном. В своем инстаграме в воскресенье, 6 сентября, он подчеркнул, что показательные бои с участием подростков стали «украшением турнира».

«Основной кард бойцовского шоу «Время легенд–5» открыли пять поединков с участием представителей подрастающего поколения. Победы в актив на боксёрском ринге записали внуки нашего первого президента Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмад Кадыров, Эли Кадыров и Адам Кадыров. Мальчики в уверенном стиле сломили сопротивление сверстников — Беслана Маремкулова, Надара Кумыкова и Эмира Алажева соответственно. Поединки завершились досрочно в пользу чеченских боксёров. Триумфатором соревнований стал Абубакар Кадыров, который взял верх над Маратом Шардановым», — написал 6 сентября Рамзан Кадыров на своей странице в «Инстаграме».

Глава Чеченской республики уже не в первый раз рассказывает о спортивных успехах своих сыновей. В 2016 году участие несовершеннолетних детей Кадырова на турнире по правилам смешанных единоборств вызвало большой резонанс. Дело в том, что детские бои в этом виде спорта запрещены. В турнире участвовали трое сыновей Рамзана Кадырова 8,9 и 10 лет. Все они победили. При этом старший нокаутировал соперника на 14-й секунде поединка.

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Комментарии (15)

Ему самому приятно быть смешным?
daisychain
Все проигравшие уже публично извинились перед Академиком за то, что проиграли недостаточно быстро.
Капитан Очевидность2
Не хватает только малолетних академиков. У него же там много ещё детей. Есть шанс увидеть и местного юного академика чеченской академии наук.
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