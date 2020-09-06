Кадыров рассказал о триумфе сыновей на турнире по боксу в Грозном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о победе сыновей на боксерском турнире в Грозном. В своем инстаграме в воскресенье, 6 сентября, он подчеркнул, что показательные бои с участием подростков стали «украшением турнира».



«Основной кард бойцовского шоу «Время легенд–5» открыли пять поединков с участием представителей подрастающего поколения. Победы в актив на боксёрском ринге записали внуки нашего первого президента Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмад Кадыров, Эли Кадыров и Адам Кадыров. Мальчики в уверенном стиле сломили сопротивление сверстников — Беслана Маремкулова, Надара Кумыкова и Эмира Алажева соответственно. Поединки завершились досрочно в пользу чеченских боксёров. Триумфатором соревнований стал Абубакар Кадыров, который взял верх над Маратом Шардановым», — написал 6 сентября Рамзан Кадыров на своей странице в «Инстаграме».