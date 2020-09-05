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05.09.2020 18:19
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Рахманов: Большая часть офиса ОСК может переехать в Петербург до апреля 2021 года

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал о графике переезда ОСК в Северную столицу. Первая группа специалистов уже обживается в Петербурге.

«Первая группа наших специалистов уже переехала в Петербург. Это специалисты по производственной системе, информационным технологиям. Следом за ними поедет гражданское судостроение и управление военным кораблестроением. Тем самым мы переместим около две трети офиса в Петербурге где-то в диапазоне от декабря текущего года до апреля следующего года», — рассказал он 5 сентября в эфире телеканала «Мир».

Подробнее о переезде ОСК в Петербург читайте в колонке Георгия Полтавченко на «Фонтанке».

Объединенная судостроительная корпорация — крупнейший судостроительный холдинг России. В АО «ОСК» входит более 40 проектно-конструкторских бюро, специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на которые приходится около 80% объема отечественного судостроения. На предприятиях ОСК, расположенных от Калининграда до Хабаровска, от Мурманска до Астрахани, трудится около 95 тысяч человек.

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