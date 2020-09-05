Nafanka 05 Сен 2020 в 14:17 05 Сен 2020 в 14:17

Кто ездит в Белоруссию, обычно, стараются там по ночам не шариться... По ночам ездить или от "большого ума" или от "большой нужды" - и то и то ... плохо... Скорее всего хотели как в мультике "Ноги, крылья, хвост" - "Лучше день потерять и за пять минут долететь" (с)... Оказалось - не всегда ... так лучше... Но тех, кто носится по ночным трассам ничего не останавливает...