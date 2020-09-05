«Лифан» из Петербурга столкнулся с лосем под Псковом. Погибли четверо
Четыре человека погибли в результате ДТП в Псковской области. Все — жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Как сообщает ПАИ со ссылкой на региональное УМВД, 5 сентября около 0:40 на 325-м километре дороги Санкт-Петербург — Псков — Невель у поворота на деревню Астратово, ближе к Острову, Lifan X60 с петербургскими номерами столкнулся с лосем. Животное внезапно выбежало на дорогу из-за кустов. Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. На кадрах с места ДТП видно, что люди выпали из салона.
На месте скончались водитель «Лифана» — мужчина 1951 года рождения и его пассажиры: мужчины 1964 года рождения и 1978 года рождения, а также женщина 1949 года рождения. Пассажирка 1953 года рождения попала в больницу с переломом грудного отдела позвоночника. Лось тоже погиб.
Все ехавшие в машине люди — жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, добавили в полиции.
Сейчас лоси очень активны, у них период гона, поэтому автомобилистам следует быть особенно бдительными.