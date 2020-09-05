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05.09.2020 12:43
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«Лифан» из Петербурга столкнулся с лосем под Псковом. Погибли четверо

Четыре человека погибли в результате ДТП в Псковской области. Все — жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как сообщает ПАИ со ссылкой на региональное УМВД, 5 сентября около 0:40 на 325-м километре дороги Санкт-Петербург — Псков — Невель у поворота на деревню Астратово, ближе к Острову, Lifan X60 с петербургскими номерами столкнулся с лосем. Животное внезапно выбежало на дорогу из-за кустов. Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. На кадрах с места ДТП видно, что люди выпали из салона.

Фото: УМВД по Псковской области
Фото: УМВД по Псковской области

На месте скончались водитель «Лифана» — мужчина 1951 года рождения и его пассажиры: мужчины 1964 года рождения и 1978 года рождения, а также женщина 1949 года рождения. Пассажирка 1953 года рождения попала в больницу с переломом грудного отдела позвоночника. Лось тоже погиб.

Все ехавшие в машине люди — жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, добавили в полиции.

Сейчас лоси очень активны, у них период гона, поэтому автомобилистам следует быть особенно бдительными.

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Комментарии (15)

sektor7
Никого не жалко. Никого
Nafanka
Кто ездит в Белоруссию, обычно, стараются там по ночам не шариться... По ночам ездить или от "большого ума" или от "большой нужды" - и то и то ... плохо... Скорее всего хотели как в мультике "Ноги, крылья, хвост" - "Лучше день потерять и за пять минут долететь" (с)... Оказалось - не всегда ... так лучше... Но тех, кто носится по ночным трассам ничего не останавливает...
2 ударная
Лося жалко!
Двуногих миллиарды а вот лосей остается все меньше...
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