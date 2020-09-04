Продажи автомобилей в России после роста в июле снова оказались в минусе

Августовские продажи новых легковых автомобилей в России вновь оказались меньше прошлогодних показателей. Хотя в июле они были больше прошлогодних почти на 7% после продолжительного падения весной и в начале лета.



Как сообщается в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе 2020 года в России было продано 137 517 новых автомобилей. По сравнению с августом 2019 года это меньше на 0,5%.

«Признаки восстановления рынка, появившиеся в прошлом месяце после длившегося с начала года периода волатильности, похоже, исчерпали себя, - прокомментировал цифры председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. - Август традиционно не самый активный месяц, однако дальнейшее ослабление рубля могло стимулировать продолжение роста».