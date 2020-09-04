Продажи автомобилей в России после роста в июле снова оказались в минусе

Августовские продажи новых легковых автомобилей в России вновь оказались меньше прошлогодних показателей. Хотя в июле они были больше прошлогодних почти на 7% после продолжительного падения весной и в начале лета.
Как сообщается в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе 2020 года в России было продано 137 517 новых автомобилей. По сравнению с августом 2019 года это меньше на 0,5%.
«Признаки восстановления рынка, появившиеся в прошлом месяце после длившегося с начала года периода волатильности, похоже, исчерпали себя, - прокомментировал цифры председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. - Август традиционно не самый активный месяц, однако дальнейшее ослабление рубля могло стимулировать продолжение роста».
В годовом выражении падение объема продаж в августе составило 16,9%. И это лучше, чем прогнозировавшиеся АЕБ 23,9%. «На фоне мер государственной поддержки ситуация на российском автомобильном рынке и тенденции его развития до конца года станут яснее в сентябре», - отметил Штэрцель.
Больше всего автомобилей в августе продал «АвтоВАЗ», реализовавший 28 621 «Лад». Тем не менее это на 5% меньше, чем годом ранее. На втором месте оказалась KIA с показателем в 19 818 проданных автомобилей и ростом на 7%. Замыкает тройку лидеров Hyundai с результатом 17 462 машины и ростом продаж на 24%. Далее следуют Volkswagen (11 400 машин) и Renault (10 906 автомобилей).
Среди моделей самой продаваемой в августе стала LADA Granta, ее приобрели в количестве 10 550 автомобилей. На второй строчке оказалась LADA Vesta с результатом в 8522 машины. Четвертое удерживает Hyundai Creta с результатом в 7632 машины, а замыкает пятерку Volkswagen Polo, проданный в количестве 7426 машин.