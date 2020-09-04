КГИОП нужно 3 млрд на реставрацию жилых домов-памятников. Иначе работы растянутся на 125 лет

Городскому комитету по охране памятников требуется еще 3 млрд рублей на реставрацию «сложных» фасадов жилых домов, которые передали от Фонда капремонта. Об этом 4 сентября сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский в ходе нулевых чтений к проекту бюджета Петербурга на 2021 год.

«Запланированный бюджет комитета — 1,4 млрд рублей, им дополнительно необходимо еще 4,7 млрд. Из них 1,4 млрд необходимо на программу «Наследие» и 3 млрд на ремонт фасадов жилых домов-памятников. В пояснительной записке говорится, если бюджет останется в неизменном виде, эти фасады им надо будет реставрировать 125 лет», — рассказал парламентарий.