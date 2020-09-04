КГИОП нужно 3 млрд на реставрацию жилых домов-памятников. Иначе работы растянутся на 125 лет
Городскому комитету по охране памятников требуется еще 3 млрд рублей на реставрацию «сложных» фасадов жилых домов, которые передали от Фонда капремонта. Об этом 4 сентября сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский в ходе нулевых чтений к проекту бюджета Петербурга на 2021 год.
«Запланированный бюджет комитета — 1,4 млрд рублей, им дополнительно необходимо еще 4,7 млрд. Из них 1,4 млрд необходимо на программу «Наследие» и 3 млрд на ремонт фасадов жилых домов-памятников. В пояснительной записке говорится, если бюджет останется в неизменном виде, эти фасады им надо будет реставрировать 125 лет», — рассказал парламентарий.
В комитете, в свою очередь, «Фонтанке» прокомментировали, что пока планируют запросить только 1,4 млрд рублей на продолжение работ по основной реставрационной программе КГИОП — «Наследие».
Напомним, полномочия по организации капитального ремонта «сложных» фасадов жилых многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, комитету передали в прошлом году. Всего в список вошли 255 зданий. Ранее в КГИОП подсчитали, что общие затраты составят 17,05 млрд рублей.
В первую очередь планируется отремонтировать фасады дома Дубровича на Коломенской улице, дома Чайковского на одноименной улице, Маяковского, 36, Большой Казачий, 6, доходного дома Перцова на Лиговском проспекте, дома Л. Р. Шредер на улице Володи Ермака, дома Полежаева на Старорусской улице, дома А. П. Романова в Солдатском переулке. В числе первых также числится дом Бутурлиной на улице Чайковского.