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04.09.2020 13:20
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«Случаи были, но мер не применяли». Комитет по соцполитике Петербурга не стал наказывать рублем стариков, нарушивших самоизоляцию

Комитет по соцполитике не стал лишать стариков, нарушивших самоизоляцию, коронавирусной выплаты в 2 тысячи рублей. Об этом заявил глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков в ходе нулевых чтений по проекту бюджета Петербурга 4 сентября.

«Наши пожилые люди дисциплинированные, соблюдают условия, чтобы максимально обезопасить себя и свою семью. Случаи [нарушения самоизоляции] были, но никто мер не применял», — сказал он.

Смольный ввел обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет с 30 марта по 1 июня. Гражданам, которые соблюдали режим, пообещали единовременную денежную выплату в размере 2000 рублей.

По данным комитета по соцполитике, распределено было 1,42 млрд рублей. Таким образом, поддержку получили 710 тысяч петербуржцев.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

261842591
Ну, спасибо,что не приняли.многие из знакомых пожилых людей после этой самоизоляции жалуются ,что болят ноги, заново расхаживаются. Сколько людей врачей толком посетить не могли и сколько операций было отложено. Интересно,кто нибудь сравнил вред от самоизоляции и пользу. Ну спасибо,что ещё рублем не наказали
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