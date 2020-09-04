«Случаи были, но мер не применяли». Комитет по соцполитике Петербурга не стал наказывать рублем стариков, нарушивших самоизоляцию

Комитет по соцполитике не стал лишать стариков, нарушивших самоизоляцию, коронавирусной выплаты в 2 тысячи рублей. Об этом заявил глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков в ходе нулевых чтений по проекту бюджета Петербурга 4 сентября.



«Наши пожилые люди дисциплинированные, соблюдают условия, чтобы максимально обезопасить себя и свою семью. Случаи [нарушения самоизоляции] были, но никто мер не применял», — сказал он.



Смольный ввел обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет с 30 марта по 1 июня. Гражданам, которые соблюдали режим, пообещали единовременную денежную выплату в размере 2000 рублей.