Овсянка — новая гречка. Цены на самую народную крупу в ряде регионов выросли за год в два раза

Рекордного значения достигли в августе 2020 года оптовые цены на овес и на овсяные хлопья в России. Об этом пишет «Коммерсант» 4 сентября.



По данным специалистов, которых опросило издание, это связано в первую очередь третьим подряд сокращением посевов овса и «крайне неблагоприятными погодными условиями» в регионах из числа крупнейших производителей.



В первую очередь, это Сибирь, на которую приходится 40% производства овса.



«Цены на овсяные хлопья в завершающемся крупяном сезоне… в основном росли вслед за ценами на сырье, ставя все новые рекорды... Производители овсяной крупы и хлопьев будут вынуждены конкурировать за качественный овес. Таким образом, цены в данном сегменте крупяного рынка будут, по всей видимости, сохраняться на высоком уровне»,— говорится в сообщении Института конъюнктуры аграрного рынка

