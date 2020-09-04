Овсянка — новая гречка. Цены на самую народную крупу в ряде регионов выросли за год в два раза
Рекордного значения достигли в августе 2020 года оптовые цены на овес и на овсяные хлопья в России. Об этом пишет «Коммерсант» 4 сентября.
По данным специалистов, которых опросило издание, это связано в первую очередь третьим подряд сокращением посевов овса и «крайне неблагоприятными погодными условиями» в регионах из числа крупнейших производителей.
В первую очередь, это Сибирь, на которую приходится 40% производства овса.
«Цены на овсяные хлопья в завершающемся крупяном сезоне… в основном росли вслед за ценами на сырье, ставя все новые рекорды... Производители овсяной крупы и хлопьев будут вынуждены конкурировать за качественный овес. Таким образом, цены в данном сегменте крупяного рынка будут, по всей видимости, сохраняться на высоком уровне»,— говорится в сообщении Института конъюнктуры аграрного рынка
В конце лета 2020 года закупочные цены на «Геркулес», который производится из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. руб. за тонну. Год назад он стоил 19,7 тыс. руб. В Алтае стоимость выросла в вдвое с 5,8 тыс. руб. до 11,5 тыс. руб.
Для розницы рост цены на овсянку тоже стал ощутимым. Росстат зафиксировал увеличение на 10% в июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 71,2 руб. за 1 кг.