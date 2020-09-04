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04.09.2020 00:23
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В Турции снова зафиксировали рекордный прирост заболевших COVID-19

В Турции снова зафиксировали рекордный с мая суточный прирост случаев COVID-19, сообщает Минздрав страны.

За последние сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 1642, умерли 49 больных. «Вылечились сегодня 1211 пациентов, всего — 248 087», — заявил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

2 сентября Коджа в ходе пресс-конференции заявил, что Турция проходит второй пик первой волны пандемии коронавируса нового типа. По словам главы Минздрава республики, «пандемия усилилась и продолжается».

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