В Турции снова зафиксировали рекордный прирост заболевших COVID-19
В Турции снова зафиксировали рекордный с мая суточный прирост случаев COVID-19, сообщает Минздрав страны.
За последние сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 1642, умерли 49 больных. «Вылечились сегодня 1211 пациентов, всего — 248 087», — заявил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
2 сентября Коджа в ходе пресс-конференции заявил, что Турция проходит второй пик первой волны пандемии коронавируса нового типа. По словам главы Минздрава республики, «пандемия усилилась и продолжается».