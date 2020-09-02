FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +18
73.86р87.74р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
02.09.2020 21:05
5
Печать

Минздрав Турции сообщает, что страна проходит второй пик первой волны коронавируса

Турция проходит второй пик первой волны коронавирусной пандемии. Об этом на пресс-конференции в Twitter заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа.

Как передаёт 2 сентября «Газета.Ru», по его словам, положительный результат анализов на коронавирус за сутки получили 649 граждан. К повышению заболеваемости привели неосторожность на праздничных мероприятиях и разрешение на проведение свадебных церемоний, отметил министр.

«Пандемия усилилась и продолжается. Мы сейчас проходим второй пик первой волны пандемии коронавируса», — подчеркнул Коджа.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заболевших COVID-19 по всему миру достигло 18 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

***_555
Но туда можно лететь.
bluxer
У волн бывает только один пик. Разве вас на журфаке этому не учили?
261697121
Мэр Анталии болен в реанимации. Добро пожаловать, дорогие Россияне
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний