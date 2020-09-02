Минздрав Турции сообщает, что страна проходит второй пик первой волны коронавируса

Турция проходит второй пик первой волны коронавирусной пандемии. Об этом на пресс-конференции в Twitter заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа.

Как передаёт 2 сентября «Газета.Ru», по его словам, положительный результат анализов на коронавирус за сутки получили 649 граждан. К повышению заболеваемости привели неосторожность на праздничных мероприятиях и разрешение на проведение свадебных церемоний, отметил министр.

«Пандемия усилилась и продолжается. Мы сейчас проходим второй пик первой волны пандемии коронавируса», — подчеркнул Коджа.