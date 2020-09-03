Дом на Лесном, с которого рухнули балконы с рабочими, имеет статус памятника. За его восстановлением проследит прокуратура

Как рассказали в надзорном ведомстве, на Лесном проспекте, дом № 37, корпус 1, расположен объект культурного наследия. Согласно перечню комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, по указанному адресу находится архитектурный ансамбль «Батенинский жилмассив», возникновение которого датируется 1929–1933 годами.

Капитальный ремонт в Выборгском районе Петербурга, в результате которого травмировались трое рабочих, помимо прочего, проводился без разрешения. Такие результаты проверки 3 сентября опубликовала городская прокуратура.

Несмотря на охранный статус здания, подрядчик ООО «ПСК-Реконструкция», действуя по договору с Фондом капитального ремонта, занимался демонтажем балконов, несмотря на отказ в согласовании проекта ремонтных работ от КГИОП, говорится в сообщении прокуратуры.

Руководителю компании необходимо устранить нарушения, это проконтролирует районная прокуратура.

Августовский капремонт на Лесном проспекте в Петербурге закончился госпитализацией рабочих. Во время демонтажа балконов рухнула одна из плит, пострадали трое сотрудников подрядной организации. Как ранее писала «Фонтанка», их личности были установлены со слов, документов у них на руках не нашлось. В Фонде капремонта утверждали, что рабочие трудились легально, у подрядчика есть с ними трудовые договоры.