У пострадавших при обрушении балкона на Лесном рабочих не оказалось никаких документов. Кто их нанял, непонятно

Балкон третьего этажа жилого дома на Лесном проспекте полетел вниз вместе с двумя иностранцами. Бригада рабочих приехала из Узбекистана.



Подробности обрушения стали известны «Фонтанке» 8 августа. Балконы демонтировали 20-летний и 29-летний мужчины, возраст третьего пока не установлен. Их имена и фамилии документально никак не подтверждены, официального трудоустройства у них нет, и кто позвал их на Лесной проспект — в настоящее время неизвестно. Один из них смог рассказать, что в момент обрушения был внизу и ничего не видел, повернулся он на звук. Этот молодой человек зарегистрирован в соцсетях, с коллегами из бригады он там не дружит.

