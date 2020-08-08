У пострадавших при обрушении балкона на Лесном рабочих не оказалось никаких документов. Кто их нанял, непонятно
Балкон третьего этажа жилого дома на Лесном проспекте полетел вниз вместе с двумя иностранцами. Бригада рабочих приехала из Узбекистана.
Подробности обрушения стали известны «Фонтанке» 8 августа. Балконы демонтировали 20-летний и 29-летний мужчины, возраст третьего пока не установлен. Их имена и фамилии документально никак не подтверждены, официального трудоустройства у них нет, и кто позвал их на Лесной проспект — в настоящее время неизвестно. Один из них смог рассказать, что в момент обрушения был внизу и ничего не видел, повернулся он на звук. Этот молодой человек зарегистрирован в соцсетях, с коллегами из бригады он там не дружит.
Балконы на Лесном, 37, повалились накануне около восьми часов вечера. Посыпался фасад, а вместе с ним и плита на третьем этаже. Она снесла перекрытия двумя этажами ниже. Работы по демонтажу Фонд капремонта заказал у компании «ПСК Реконструкция». Как сообщал фонд, пострадали трое мужчин, которые работали на уровне второго этажа. По словам очевидцев, они все же находились на рухнувшей плите, которая уже на земле придавила третьего пострадавшего.