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07.08.2020 23:18
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При обрушении балконов на Лесном пострадали три человека. Виновного уже нашли

Три человека пострадали при обрушении балконов в Выборгском районе Петербурга. Ответственность возложили на подрядную компанию из Ленобласти.

О количестве пострадавших вечером 7 августа сообщает пресс-служба Фонда капремонта.

«При устранении аварийности балконов по адресу Лесной проспект, 37 корп. 1 произошло обрушение балконной плиты на 3-м этаже. Травмы получили трое рабочих, которые проводили демонтаж аварийных конструкций этажом ниже. Причина падения плиты - нарушение технологии производства работ со стороны подрядной организации», - говорится в сообщении.

Фонд капремонта заключил госконтракт на устранение аварийности балконов с зарегистрированной в Ленобласти компанией «ПСК Реконструкция». Она должна отремонтировать 28 балконов.

Работы на Лесном приостановлены.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

262224921
О как? А СРО ? Сэрэо ни учем нэ выновато?
krasnonosov
Насяльника не ругайся. Жульмере хешельбекельме гугельме...
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