При обрушении балконов на Лесном пострадали три человека. Виновного уже нашли
Три человека пострадали при обрушении балконов в Выборгском районе Петербурга. Ответственность возложили на подрядную компанию из Ленобласти.
О количестве пострадавших вечером 7 августа сообщает пресс-служба Фонда капремонта.
«При устранении аварийности балконов по адресу Лесной проспект, 37 корп. 1 произошло обрушение балконной плиты на 3-м этаже. Травмы получили трое рабочих, которые проводили демонтаж аварийных конструкций этажом ниже. Причина падения плиты - нарушение технологии производства работ со стороны подрядной организации», - говорится в сообщении.
Фонд капремонта заключил госконтракт на устранение аварийности балконов с зарегистрированной в Ленобласти компанией «ПСК Реконструкция». Она должна отремонтировать 28 балконов.
Работы на Лесном приостановлены.