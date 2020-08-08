Как рассказали «Фонтанке» 8 августа в Фонде капитального ремонта, который выступает заказчиком работ по демонтажу балконов на Лесном, 37, после обрушения подрядчик провел контраварийные мероприятия. Там уточнили, что плита на уровне второго этажа все же уцелела, пока ее подкрепили деревянной конструкцией.

Под уцелевший балкон второго этажа на Лесном проспекте подставили деревянную конструкцию. В таком виде дом будет стоять ближайшую неделю.

Работы остановили на неделю, за это время фонд определит, как демонтировать остальные балконы. «Приостановка выполнения работ по устранению аварийности не скажется на сроках окончания капитального ремонта, указанных в договоре между подрядной организацией и фондом. Комиссия продолжает работу по установлению причин обрушения», — добавили в фонде.

Там уточнили, что во время обрушения работы велись на втором этаже, плита с третьего самообрушилась и придавила рабочих, пострадали трое. Как ранее писала «Фонтанка», их личности были установлены со слов, документов у них на руках не нашлось. В Фонде утверждают, что молодые люди работали легально, у подрядчика есть с ними трудовые договоры.



Всего на Лесном, 37, должны быть демонтированы 28 аварийных балконов.