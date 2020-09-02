Немецкая прокуратура не считает дело Навального особым случаем

Прокуратура Германии не собирается информировать по поводу дела Алексея Навального.



«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом», — цитирует 2 сентября заявление ведомства РБК.



В прокуратуре заверили, что информируют общественность об арестах, обвинительных заключениях и поисковых мерах.



В конце августа министерство юстиции ФРГ подтвердило получение запроса российской прокуратуры по делу Алексея Навального.

