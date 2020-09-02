Немецкая прокуратура не считает дело Навального особым случаем
Прокуратура Германии не собирается информировать по поводу дела Алексея Навального.
«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом», — цитирует 2 сентября заявление ведомства РБК.
В прокуратуре заверили, что информируют общественность об арестах, обвинительных заключениях и поисковых мерах.
В конце августа министерство юстиции ФРГ подтвердило получение запроса российской прокуратуры по делу Алексея Навального.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Больница Charite 22 августа приняла пациента из России. Врачи установили, что у Навального была интоксикация веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы». Немецкие СМИ сообщают, что для определения отравляющего вещества привлечены военные эксперты.