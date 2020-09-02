Пулково и атомную станцию «заминировали» с воздуха, а алиментщик из Купчино решил отыграться на детях

Под две тысячи школ, детских садов, вузов и других социальных объектов пришлось проверять в Петербурге в День знаний. Постарались аноним, мстительный Иван из США и обременённый долгами отец из Купчино.



Как стало известно «Фонтанке» 2 сентября, накануне около пяти часов вечера экстренные службы были направлены к ЛАЭС лаконичным электронным письмом. Автор предупреждал, что на Ленинградскую атомную станцию и на Кольскую АЭС с дронов сброшены бомбы, а в Пулково заминирована полоса.



На петербургский аэропорт почти сразу поступила еще одна заявка от уже знакомого Ивана Кузьминова, который через почту УФСБ требует миллионов, суда над ведьмами и тиктокершами, обещает «кровавый ад» и «травить детей». В его списке ТЦ, гостиницы, роддома, школы, детсады, вузы и больницы. Всего 1899 объектов. Ничего взрывоопасного полицейские не нашли.

