Польша готова к возобновлению авиасообщения с Россией

Правительство Польши исключило из списка стран, из которых запрещены гражданские рейсы, Россию, Китай, Францию и Хорватию. Об этом сообщает 1 сентября Radio Zet.



При этом в список добавили Албанию, Испанию, Мальту и Румынию. Всего авиасообщение запрещено с 44 странами. Новый перечень будет действовать со 2 по 15 сентября.



Россия закрыла авиасообщение с большинством стран, в том числе с Польшой, в марте. Пока официально его возобновили только с Великобританией, Танзанией и Турцией. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что список стран будет расширяться «на основе взаимности». Однако пока таких решений не принималось. В российском правительстве подчеркивали, что возобновление полетов возможно «при тщательной оценке эпидемиологической ситуации».

