Судья матча «Спартак» — «Сочи» Еськов провалил проверку на полиграфе. Теперь ему грозит пожизненная дисквалификация

Футбольный судья Алексей Еськов, работавший видеоассистентом на скандальном матче «Спартак» — «Сочи» (2:2), не прошел проверку на детекторе лжи. Как сообщает в пятницу, 28 августа, «Спорт-Экспресс», из-за этого его могут пожизненно отстранить от работы судьей.

Будет инициировано дополнительное расследование в отношении Еськова.

Ранее такую же проверку проходил петербургский рефери Василий Казарцев, работавший главным судьей на том матче.

Он также на протяжении шести часов проходил проверку на полиграфе. В отличие от Еськова, он сдал все тесты успешно, но все равно был отстранен на неопределенное время.