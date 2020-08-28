Судья матча «Спартак» — «Сочи» Еськов провалил проверку на полиграфе. Теперь ему грозит пожизненная дисквалификация
Футбольный судья Алексей Еськов, работавший видеоассистентом на скандальном матче «Спартак» — «Сочи» (2:2), не прошел проверку на детекторе лжи. Как сообщает в пятницу, 28 августа, «Спорт-Экспресс», из-за этого его могут пожизненно отстранить от работы судьей.
Будет инициировано дополнительное расследование в отношении Еськова.
Ранее такую же проверку проходил петербургский рефери Василий Казарцев, работавший главным судьей на том матче.
Он также на протяжении шести часов проходил проверку на полиграфе. В отличие от Еськова, он сдал все тесты успешно, но все равно был отстранен на неопределенное время.
Отметим, что 17 августа генеральный секретарь РФС Александр Алаев утверждал, что Еськов тоже прошел проверку на детекторе лжи успешно.
В матче «Сочи» — «Спартак» (2:2) Казарцев назначил два пенальти в ворота московской команды, из-за чего красно-белые потеряли очки. Руководство «Спартака» обвинило судей в предвзятости и пообещало сняться с чемпионата. Позже от этого решения отказались.
Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что второй пенальти был действительно назначен ошибочно.
В то же время на семью Казарцева обрушилась волна негативных сообщений в социальных сетях. Мать судьи в интервью «Фонтанке» рассказала о травле.