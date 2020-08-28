Утренние ДТП в Петербурге: на Подвойского «Лада» летела с перекрёстка десятки метров и нашла «цель»
Пробки в Петербурге сделали небольшую передышку, вернувшись к летнему уровню. Максимальная загруженность городских дорог утром 28 августа составила, по оценке «Яндекса», 4 балла и остаётся такой до сих пор.
Летом утренние пробки не превышали 3–4 баллов, а на этой неделе выросли до 5. В понедельник, 24 августа, даже была зафиксирована «шестёрка», а вечером в тот же день — 9 баллов. По пятницам утром часто бывает немного свободнее обычного, зато днём иногда плотнее, а вечерний час пик начинается раньше.
Три из пяти крупнейших утренних пробок образовались на КАД. Первой стала пробка на внутреннем кольце на подъезде к развязке с проспектом Обуховской Обороны, где из-за ремонта ограничены две полосы. На внешнем кольце стояли на участке от Шафировского проспекта до Токсовского шоссе и на участке от проспекта Культуры до проспекта Энгельса. Третья и четвёртая по величине пробки блокировали Мурманское шоссе и Народную улицу до Володарского моста, а также проспект Косыгина и Заневский проспект.
Аварий не больше обычного. Так, по три машины столкнулись на Лиговском проспекте и перекрёстке улицы Подвойского и Товарищеского проспекта, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Во втором случае под раздачу попал припаркованный довольно далеко от проезжей части автомобиль: в него отлетела «Лада Веста» после встречи с «Опелем».
Однако за ночь и утро случилось уже несколько ДТП с пострадавшими. «Фонтанка» рассказывала о них. На Московском проспекте, 143, водитель «Дэу Матиза» получил тяжёлые травмы при столкновении с «Фордом Транзитом». На Крестовском острове трёх женщин госпитализировали из разбитого «Мазерати». Утром в течение часа в разных районах под машины попали велосипедист и пешеход.