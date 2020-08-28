Пробки в Петербурге сделали небольшую передышку, вернувшись к летнему уровню. Максимальная загруженность городских дорог утром 28 августа составила, по оценке «Яндекса», 4 балла и остаётся такой до сих пор.

Летом утренние пробки не превышали 3–4 баллов, а на этой неделе выросли до 5 . В понедельник, 24 августа, даже была зафиксирована «шестёрка» , а вечером в тот же день — 9 баллов . По пятницам утром часто бывает немного свободнее обычного, зато днём иногда плотнее, а вечерний час пик начинается раньше.

Три из пяти крупнейших утренних пробок образовались на КАД. Первой стала пробка на внутреннем кольце на подъезде к развязке с проспектом Обуховской Обороны, где из-за ремонта ограничены две полосы. На внешнем кольце стояли на участке от Шафировского проспекта до Токсовского шоссе и на участке от проспекта Культуры до проспекта Энгельса. Третья и четвёртая по величине пробки блокировали Мурманское шоссе и Народную улицу до Володарского моста, а также проспект Косыгина и Заневский проспект.

Аварий не больше обычного. Так, по три машины столкнулись на Лиговском проспекте и перекрёстке улицы Подвойского и Товарищеского проспекта, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».