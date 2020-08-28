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28.08.2020 10:53
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На Охте под машину попал велосипедист, на Фонтанке в «гиблом месте» — пешеход

Два серьёзных ДТП произошло в Петербурге утром 28 августа. Оба раза водители допустили наезды на людей.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 7:40 у дома 6А по Новомалиновской дороге (рядом с Охтой, Красногвардейский район), по предварительной информации, мужчина 1992 года рождения на «Фольксвагене Поло» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил велосипедиста — мужчину 1964 года рождения. С тяжёлыми травмами велосипедиста госпитализировали.

«Дорожный инспектор» подчёркивает, что велосипедист обязан спешиваться при пересечении проезжей части. На фото видно, что «Поло» это такси.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Примерно через час на набережной реки Фонтанка, 141, за мостом, сбили человека. В отделе пропаганды УГИБДД «Фонтанке» пояснили, что Скорая помощь забирала пострадавшего в состоянии средней степени тяжести.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Этот инцидент обсуждают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Мужчина переходил дорогу по «зебре», и ехавший справа таксист остановился, чтобы его пропустить. Автомобилист в средней полосе притормозить не подумал. «Место гиблое, ни машинам, ни пешеходам друг друга не видно», — отмечает Светлана. «Все водители несутся как ненормальные перед мостом, за которым пешеходный переход. Красноармейский мост через Крюков канал «с горбинкой» и за ним не видно переход. Знаки водителей не останавливают. Уже не первый раз сбивают людей тут», — поясняет Александр. «А ещё там прямо [при съезде] с моста по Фонтанке в попутном направлении очень часто стоит прицеп для фуры (под контейнер), так в него столько машин воткнулись. А он все стоял и стоял», — добавляет Яков.

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