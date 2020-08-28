Два серьёзных ДТП произошло в Петербурге утром 28 августа. Оба раза водители допустили наезды на людей.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 7:40 у дома 6А по Новомалиновской дороге (рядом с Охтой, Красногвардейский район), по предварительной информации, мужчина 1992 года рождения на «Фольксвагене Поло» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил велосипедиста — мужчину 1964 года рождения. С тяжёлыми травмами велосипедиста госпитализировали.

«Дорожный инспектор» подчёркивает, что велосипедист обязан спешиваться при пересечении проезжей части. На фото видно, что «Поло» это такси.

