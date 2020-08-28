На Охте под машину попал велосипедист, на Фонтанке в «гиблом месте» — пешеход
Два серьёзных ДТП произошло в Петербурге утром 28 августа. Оба раза водители допустили наезды на людей.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 7:40 у дома 6А по Новомалиновской дороге (рядом с Охтой, Красногвардейский район), по предварительной информации, мужчина 1992 года рождения на «Фольксвагене Поло» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил велосипедиста — мужчину 1964 года рождения. С тяжёлыми травмами велосипедиста госпитализировали.
«Дорожный инспектор» подчёркивает, что велосипедист обязан спешиваться при пересечении проезжей части. На фото видно, что «Поло» это такси.
Примерно через час на набережной реки Фонтанка, 141, за мостом, сбили человека. В отделе пропаганды УГИБДД «Фонтанке» пояснили, что Скорая помощь забирала пострадавшего в состоянии средней степени тяжести.
Этот инцидент обсуждают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Мужчина переходил дорогу по «зебре», и ехавший справа таксист остановился, чтобы его пропустить. Автомобилист в средней полосе притормозить не подумал. «Место гиблое, ни машинам, ни пешеходам друг друга не видно», — отмечает Светлана. «Все водители несутся как ненормальные перед мостом, за которым пешеходный переход. Красноармейский мост через Крюков канал «с горбинкой» и за ним не видно переход. Знаки водителей не останавливают. Уже не первый раз сбивают людей тут», — поясняет Александр. «А ещё там прямо [при съезде] с моста по Фонтанке в попутном направлении очень часто стоит прицеп для фуры (под контейнер), так в него столько машин воткнулись. А он все стоял и стоял», — добавляет Яков.