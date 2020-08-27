Систематически провоцирует. СК мотивировал отказ в возбуждении дела из-за сломанной руки журналиста Френкеля несуществующим фактом

Адвокатам журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля удалось получить документ, в котором мотивировался отказ в возбуждении уголовного дела после того, как на избирательном участке ему сломали руку. Корреспондента назвали провокатором.

Как пишет «Медиазона» 27 августа, документ получить удалось только накануне, хотя решение от отказе было принято около месяца назад. Из него следует, что Френкель кричал и ругался, вел себя грубо и агрессивно, а полицейских провоцировал. При этом ряд показаний сотрудников участковой избирательной комиссии и наблюдателей, которые в тот день были на участке для голосования, не совпадают с их же словами на суде по «административкам» — после событий Френкеля оштрафовали за неповиновение полицейскому, за вмешательстве в работу избирательной комиссии и вынесли предупреждение за нарушение режима повышенной готовности в период пандемии. Например, сотрудник ППС Денис Дмитриев, который и повалил Френкеля на пол, следователю сообщил, что не заводил руку журналиста за спину, а на суде, пишет «Медиазона», показал, как именно это делал.

Френкель, «вырываясь из рук сотрудников полиции, сам изворачивался и сопротивлялся, пытаясь освободиться, <...> упал, сразу начав кричать, что сломал руку, при этом все выглядело заранее спланировано и наиграно», записано в протоколе со слов опрошенных. При этом, например, члена территориального избиркома от «Яблока» Владимира Молодоженя опрашивать не стали, хотя он мог подтвердить позицию журналиста. Видеозаписи, на которых падение Френкеля и действия полицейского Дмитриева видны со всех ракурсов, следователь в отказном постановлении не учел. В постановлении также сказано, что Френкеля уже привлекали за неповиновение требованию полиции в августе прошлого года, однако действительности это не соответствует. Протокол на самом деле был составлен, но в суд материалы не передавали и в итоге Френкеля не привлекли. Кроме того, в постановлении указано, что в январе 2017 года Френкель уже жаловался в СК на то, что его якобы избили на митинге. «СК провел проверку, признаков преступления не обнаружил, зато выяснил, что я сам провоцировал полицейских, например, прикладывал к их лицам (!) камеру телефона <...> Вот только 11 января 2017 года не было никаких митингов в Петербурге. Я изучил свой архив, переписки, соцсети — в тот день я не снимал никаких митингов, ни на что не жаловался и при всем желании не мог никого провоцировать. Я даже проверил похожие даты, вдруг опечатка (хотя дата в тексте встречается неоднократно), но ничего похожего не нашел», — пишет Френкель.