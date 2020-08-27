Коронавирусная статистика в Петербурге медленно, но растет

За последние сутки в России выявлено 4 711 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 184 в Петербурге.

Новых заболевших коронавирусом за сутки выявили на всей территории России. Всего было зафиксировано 4 711 новых случаев. Больше всего заразившихся за день насчитали в Москве — 637. Это почти в 3,4 раза больше, чем у идущего вторым Петербурга. Под медицинским наблюдением в городе остаются ровно 300 человек. С начала пандемии в Петербурге заразилось 35 917 горожан.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в России составляет уже 975 576. По этому показателю РФ опережают Индия (3,3 миллиона), Бразилия (3,7 миллиона) и США (5,8 миллиона). Большинство заразившихся COVID-19 россиян (792 561) смогли вылечиться, а для 16 804 коронавирус закончился летальным исходом.