Агент Кузяева: «Зенит» для нас еще не закрытая страница. Мы по-прежнему рассматриваем все варианты

Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника Далера Кузяева, прокомментировал «Фонтанке» информацию о том, что футболист окончательно отказал «Зениту» и сосредоточился на переговорах с иностранными клубами.

«Пока ничего не могу сказать по Далеру. Вы понимаете, что сейчас пандемия, которая все перевернула. Трансферное окно же только открылось и будет действовать до середины октября. Не понимаю, почему такой ажиотаж. «Зенит» для нас еще не закрытая страница. Мы по-прежнему рассматриваем все варианты. Мы в самом начале этого процесса. «Зенит» относится к нам с уважением. Понимает нашу ситуацию. «Зенит» же тоже в Европе живет и все видит. Никто же не знал, что случится пандемия. Идет нормальный процесс. Закончился сезон, закончился контракт. Теперь футболист думает, что делать дальше», — подчеркнул Адьям Кузяев.