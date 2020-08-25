Далер Кузяев окончательно отказал «Зениту»

Полузащитник Далер Кузяев отказался подписывать с «Зенитом» новый контракт. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Петербуржцы предлагали 27-летнему футболисту контракт «на весьма комфортных условиях», с возможностью в последствии перейти в европейский клуб, но Кузяев твёрдо решил уехать за границу уже в этом году.

Ранее сообщалось, что переход в иностранный клуб — приоритет для Далера Кузяева. «Зенит» пока ждет решения игрока, но параллельно уже ищет ему замену.