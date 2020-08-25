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25.08.2020 14:51
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Футболиста «Зенита» Мостового впервые вызвали в сборную России

Пресс-служба сборной России по футболу назвала состав сборной России на сентябрьские матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией. В списке два новичка — форвард Евгений Луценко (тульский «Арсенал») и полузащитник Андрей Мостовой («Зенит»). Всего же из «Зенита» были вызваны пять футболистов, не считая Далера Кузяева, у которого закончился контракт с петербургским клубом.

Полностью состав выглядит так:

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба — «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба — «Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»), Евгений Луценко («Арсенал» Тула), Федор Смолов («Локомотив»).

Матч с Сербией пройдет 3 сентября, с Венгрией — 6 сентября.

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