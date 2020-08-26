Суд арестовал петербуржца, обвиняемого в убийстве матери табуреткой. Наркотическая галлюцинация посетила его после выигрыша в онлайн-казино

После обнаружения тела пожилой жительницы Красногврадейского района под стражу взят её сын. Наркотическая галлюцинация, о которой он заявил во время задержания, посетила его после выигрыша в онлайн-казино.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 26 августа, на два месяца арестован Вячеслав Попов. Его обвиняют в убийстве самого близкого человека.

Попова задержали накануне в квартире на улице Корнея Чуковского. Как ранее писала «Фонтанка», его сестра обратилась в полицию с заявлением о пропаже матери. Когда полицейские пришли по указанному адресу, то обнаружили завернутое в ковёр тело пенсионерки на балконе. Её сын на допросе дал обстоятельные показания, в которых пояснил, что пожилая женщина стала жертвой наркотической галлюцинации: ему якобы показалось, что она хочет его убить. Он, будучи в состоянии опьянения из-за наркотиков, решил её остановить и несколько раз ударил табуреткой по голове.