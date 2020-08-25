«Я думал, она хочет меня убить». Петербуржец рассказал, зачем забил мать табуретом

Попов сообщил полицейским, что с февраля 2020 года он состоит на учете в психоневрологическом диспансере с острым заболеванием и регулярно употребляет наркотики. 21 августа 2020 года он почувствовал себя в опасности.

По данным «Фонтанки», 25 августа Попов дал обстоятельные показания по убийству женщины, найденной в ковре на балконе на улице Корнея Чуковского в Красногвардейском районе Петербурга.

Подозреваемый в убийстве матери петербуржец Вячеслав Попов заявил, что женщина стала жертвой его наркотических галлюцинаций. Иллюзия опасности заставила молодого человека взяться за табурет.

«Находясь в состоянии сильного наркотического опьянения, я вдруг подумал, что мать, сидевшая на кухне, хочет меня убить. Тогда я взял табурет, подошел к ней сзади и ударил со всей силы в область головы. Она упала, я еще два раза ударил, от чего табуретка сломалась, а у матери пошла кровь».

Попов, по его признанию, обмотал тело стретчем, завернул в ковер и вынес на балкон, продолжив употреблять. Следы крови он замыл щеткой и губками, выбросил их и табурет в помойку.

Три дня прожил петербуржец с телом матери, пока вечером 24 августа не пришли полицейские. На балкон Попов их пускать не хотел, но они настояли.

Петербуржца задержали по подозрению в убийстве, но квалификация уголовного дела зависит от судебно-медицинской экспертизы. Женщина могла умереть не сразу, и прижизненные повреждения могут быть сочтены различной степени тяжести вреда.