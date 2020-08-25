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25.08.2020 10:37
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«Я думал, она хочет меня убить». Петербуржец рассказал, зачем забил мать табуретом

Подозреваемый в убийстве матери петербуржец Вячеслав Попов заявил, что женщина стала жертвой его наркотических галлюцинаций. Иллюзия опасности заставила молодого человека взяться за табурет.

По данным «Фонтанки», 25 августа Попов дал обстоятельные показания по убийству женщины, найденной в ковре на балконе на улице Корнея Чуковского в Красногвардейском районе Петербурга.

Попов сообщил полицейским, что с февраля 2020 года он состоит на учете в психоневрологическом диспансере с острым заболеванием и регулярно употребляет наркотики. 21 августа 2020 года он почувствовал себя в опасности.

«Находясь в состоянии сильного наркотического опьянения, я вдруг подумал, что мать, сидевшая на кухне, хочет меня убить. Тогда я взял табурет, подошел к ней сзади и ударил со всей силы в область головы. Она упала, я еще два раза ударил, от чего табуретка сломалась, а у матери пошла кровь».

Попов, по его признанию, обмотал тело стретчем, завернул в ковер и вынес на балкон, продолжив употреблять. Следы крови он замыл щеткой и губками, выбросил их и табурет в помойку.

Три дня прожил петербуржец с телом матери, пока вечером 24 августа не пришли полицейские. На балкон Попов их пускать не хотел, но они настояли.

Петербуржца задержали по подозрению в убийстве, но квалификация уголовного дела зависит от судебно-медицинской экспертизы. Женщина могла умереть не сразу, и прижизненные повреждения могут быть сочтены различной степени тяжести вреда.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

260602101
Какие настойчивые полицейские попались ! Убедили разрешить пройти им на балкон! Небось первого года службы.
Korzen
kassir3667 Чо-чо? В методичке плохо проработано....Где в статье про "легкие наркотики" ? "Находясь в состоянии сильного наркотического опьянения", "с февраля 2020 года он состоит на учете в психоневрологическом диспансере с острым заболеванием и регулярно употребляет наркотики". Кремлебот хренов...
kassir3667
когда будут требовать узаконить "легкие" наркотики, припомните этот случай( соболезную.
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