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25.08.2020 08:50
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На балконе петербургской квартиры нашли завёрнутое в ковёр тело пенсионерки. Смертельный удар нанесли табуреткой

Беспокойство жительницы Петербурга о близкой родственнице привело полицейских к телу пожилой жительницы Красногвардейского района. Теперь семейной драмой занимаются следователи.

Как стало известно «Фонтанке» 25 августа, накануне в десять вечера в полицию обратилась 42-летняя петербурженка, которая рассказала, что пропала её 65-летняя мать.

Спустя час тело пенсионерки нашли на балконе в принадлежащей ей квартире на улице Корнея Чуковского. Оно было завёрнуто в ковёр. При осмотре у неё была обнаружена черепно-мозговая травма.

По подозрению в убийстве полицейские задержали 35-летнего сына погибшей. По предварительной версии, во время ссоры с матерью он ударил её табуреткой по голове.

На месте предполагаемого преступления работала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения подозреваемому.

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Комментарии (3)

bluxer
Обычно дети убивают стареньких родителей не так явно, и предъявить им нечего.
Ser_N0771
Традиции Расчленинбурга (с) нарушены...
Wuhan Proletarian
Точно не Кокорин!
Саша исключительно стулом отоваривает.
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