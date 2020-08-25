На балконе петербургской квартиры нашли завёрнутое в ковёр тело пенсионерки. Смертельный удар нанесли табуреткой
Беспокойство жительницы Петербурга о близкой родственнице привело полицейских к телу пожилой жительницы Красногвардейского района. Теперь семейной драмой занимаются следователи.
Как стало известно «Фонтанке» 25 августа, накануне в десять вечера в полицию обратилась 42-летняя петербурженка, которая рассказала, что пропала её 65-летняя мать.
Спустя час тело пенсионерки нашли на балконе в принадлежащей ей квартире на улице Корнея Чуковского. Оно было завёрнуто в ковёр. При осмотре у неё была обнаружена черепно-мозговая травма.
По подозрению в убийстве полицейские задержали 35-летнего сына погибшей. По предварительной версии, во время ссоры с матерью он ударил её табуреткой по голове.
На месте предполагаемого преступления работала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения подозреваемому.