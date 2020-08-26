Почти одновременно в двух северных районах Петербурга загорелись три машины

Два вызова на горящие машины получили в МЧС около половины четвертого утра 26 августа.



Первый пожар произошел во дворе дома 33, корпус 2, по Долгоозерной улице. Там, по данным пресс-службы регионального МЧС, в рядом припаркованных автомобилях BMW и KIA выгорели моторные отсеки.



В 04:05 пожар ликвидирован.



Почти одновременно с этим загорелся BMW у дома 6, корпус 1, по улице Сикейроса. В нем выгорели все сгораемые части.