Придется несладко. ФАС возбудила дело против российской «дочки» Lind из-за «неевропейского» качества шоколада

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против ООО «Линдт унд Шпрюнги (Раша)» из-за различий в качестве шоколада, производимого под брендом Lindt в России и за рубежом. Об этом 25 августа сообщают в пресс-службе антимонопольного органа.



Компания, продвигая продукт, делала ставку на давние традиции производства, высокую репутацию швейцарского производителя и гарантированное качество. По мнению антимонопольщиков, такие сведения, размещенные на упаковках шоколада. формируют у потребителей впечатление, что ему предлагается такой же товар, какой производится и продается в странах Западной Европы. Однако ФАС обнаружила качественные различия в шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом в России и за границей.