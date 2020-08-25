Придется несладко. ФАС возбудила дело против российской «дочки» Lind из-за «неевропейского» качества шоколада
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против ООО «Линдт унд Шпрюнги (Раша)» из-за различий в качестве шоколада, производимого под брендом Lindt в России и за рубежом. Об этом 25 августа сообщают в пресс-службе антимонопольного органа.
Компания, продвигая продукт, делала ставку на давние традиции производства, высокую репутацию швейцарского производителя и гарантированное качество. По мнению антимонопольщиков, такие сведения, размещенные на упаковках шоколада. формируют у потребителей впечатление, что ему предлагается такой же товар, какой производится и продается в странах Западной Европы. Однако ФАС обнаружила качественные различия в шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом в России и за границей.
В декабре 2019 года антимонопольная служба выдала «Линдт унд Шпрюнги (Раша)» предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения закона о защите конкуренции. По просьбе компании сроки исполнения предупреждения продлили до 31 июля 2020 года, но фирма так и не отчиталась о его выполнении.
В начале июля та же участь постигла российскую «дочку» Procter&Gamble из-за разного качества капсул для стирки Ariel для продажи в России и Евросоюзе. Также же претензии у ФАС появились и после проверки порошка Persil. Нарушение Закона «О защите конкуренции» карается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.