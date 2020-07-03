Отстирать репутацию. ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за разного состава для России и ЕС

Oleg_I 03 Июл 2020 в 16:35 03 Июл 2020 в 16:35

Ну бред какой-то. Если европейский Ариэль имеет другую концентрацию, то там и на упаковке это указано - сколько сыпать на стирку. И у них в ЕС будет написано, например, 100 г, а у нас - 200 г. При этом их европейский порошок и стоит дороже за тот же вес пачки. Состав по требованиям закона указан. ФАС бы чем нибудь полезным бы занялась. Например, ценами на ж/д билеты, которые каждый год потолок пробивают.