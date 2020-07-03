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03.07.2020 15:45
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Отстирать репутацию. ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за разного состава для России и ЕС

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении дочерней компании Procter&Gamble.

«ФАС России возбудила дело в отношении ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская компания» по признакам нарушения Закона «О защите конкуренции». Выданное ранее службой предупреждение о прекращении таких действий компания не выполнила», — цитирует https://www.kommersant.ru/doc/4405120 3 июля заявление заместителя главы ведомства Андрея Кашеварова «Коммерсант».

По его словам, в ФАС обратили внимание на разное качество капсул для стирки Ariel для продажи в России и Евросоюзе. На изделиях нет маркировки об отличающемся составе для разных рынков.

В конце прошлого года ФАС заметила «двойные стандарты качества» иностранных товаров, состав которых может отличаться в РФ и в других странах. Ведомство выдало предупреждение Persil и Ariel. Нарушение Закона «О защите конкуренции» карается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

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Комментарии (11)

Oleg_I
Ну бред какой-то. Если европейский Ариэль имеет другую концентрацию, то там и на упаковке это указано - сколько сыпать на стирку. И у них в ЕС будет написано, например, 100 г, а у нас - 200 г. При этом их европейский порошок и стоит дороже за тот же вес пачки. Состав по требованиям закона указан. ФАС бы чем нибудь полезным бы занялась. Например, ценами на ж/д билеты, которые каждый год потолок пробивают.
260569221
Ну конечно... в ЕС все лучшее... а нам весь шлак.... угу
260928241
Покупатели виноваты , а штраф производителю . Странно .
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