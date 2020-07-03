Отстирать репутацию. ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за разного состава для России и ЕС
Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении дочерней компании Procter&Gamble.
«ФАС России возбудила дело в отношении ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская компания» по признакам нарушения Закона «О защите конкуренции». Выданное ранее службой предупреждение о прекращении таких действий компания не выполнила», — цитирует https://www.kommersant.ru/doc/4405120 3 июля заявление заместителя главы ведомства Андрея Кашеварова «Коммерсант».
По его словам, в ФАС обратили внимание на разное качество капсул для стирки Ariel для продажи в России и Евросоюзе. На изделиях нет маркировки об отличающемся составе для разных рынков.
В конце прошлого года ФАС заметила «двойные стандарты качества» иностранных товаров, состав которых может отличаться в РФ и в других странах. Ведомство выдало предупреждение Persil и Ariel. Нарушение Закона «О защите конкуренции» карается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.