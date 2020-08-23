Протестующие в Минске двигаются к стеле «Минск — город-герой», ее обороняют войска
Протестующие против режима Александра Лукашенко в Минске движутся в сторону стелы «Минск — город-герой», которую обороняют военные. «Обстановка накаляется», — передает корреспондент «Фонтанки» с места событий 23 августа.
В руках у людей красно-белые флаги. Из толпы слышатся выкрики «Вы не должны нас убивать», «Будьте с нами», «Защитите нас от убийцы», «Караева (министр внутренних дел Белоруссии — Юрий Караев — прим.ред.) под суд», «Мы одна семья», «Присяга народу», «Защищайте свой народ». Лозунги, как и на площади в центре Минска двумя часами ранее, пытаются заглушить музыкой — слышатся мелодии из фильма «17 мгновений весны», а конкретно из сцены встречи Штирлица с женой. Толпа, по наблюдениям корреспондента, кричит громче. У входа в музей Великой отечественной войны стоит штаб и наблюдает сверху за происходящим.
Зоя Красавина/«Фонтанка.ру»
Более ста тысяч человек вышли в центр Минска с требованием к президенту Лукашенко уйти в отставку днем 23 августа. Министерство обороны Белоруссии объявило о намерении взять под охрану мемориалы Великой Отечественной войны, чтобы не допустить их осквернения протестующей оппозицией. «Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией», — заявил глава Минобороны Виктор Хренин.
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая официально получила лишь 10,9%. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Новых выборов в Белоруссии добивается координационный совет оппозиции. Генпрокуратура трактовала это по статье белорусского Уголовного кодекса о захвате власти.