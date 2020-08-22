РБК: В Пскове задержали бывшего следователя из Белоруссии. Его адвокат опасается экстрадиции

В Пскове задержали бывшего сотрудника Следственного комитета Белоруссии Андрея Остаповича, который уволился из ведомства и рассказал про избиения задержанных во время акций протеста. Об этом 22 августа сообщил РБК его адвокат Вячеслав Головин.



По его словам, задержание произошло накануне в гостинице «Рижская». Адвокат рассказал, что к задержанному не пускают и приняли только передачу, чтобы тот мог поесть.



«Андрей сейчас находится в Завеличенском отделе полиции Пскова, в дежурной части. Меня к нему сегодня не пустили, сказали, что не пустят и завтра, хотя завтра истекает 48-часовой срок его задержания. По данным моих источников, официальная версия задержания — якобы он незаконно пересек границу Российской Федерации, наверно, будет пандемия рассматриваться. Но на самом деле, ждут документы из Белоруссии о его экстрадиции. Белорусы вменяют ему чуть ли не измену родине», — сказал Головин РБК.

