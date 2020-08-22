РБК: В Пскове задержали бывшего следователя из Белоруссии. Его адвокат опасается экстрадиции
В Пскове задержали бывшего сотрудника Следственного комитета Белоруссии Андрея Остаповича, который уволился из ведомства и рассказал про избиения задержанных во время акций протеста. Об этом 22 августа сообщил РБК его адвокат Вячеслав Головин.
По его словам, задержание произошло накануне в гостинице «Рижская». Адвокат рассказал, что к задержанному не пускают и приняли только передачу, чтобы тот мог поесть.
«Андрей сейчас находится в Завеличенском отделе полиции Пскова, в дежурной части. Меня к нему сегодня не пустили, сказали, что не пустят и завтра, хотя завтра истекает 48-часовой срок его задержания. По данным моих источников, официальная версия задержания — якобы он незаконно пересек границу Российской Федерации, наверно, будет пандемия рассматриваться. Но на самом деле, ждут документы из Белоруссии о его экстрадиции. Белорусы вменяют ему чуть ли не измену родине», — сказал Головин РБК.
Адвокат добавил, что подал жалобу в прокуратуру и завтра планирует снова попытаться попасть к своему подзащитному.
«Пока он находился в Белоруссии, никто ему официально ничего не вменял. Он пытался выехать в Латвию, ему дали добро на политическое убежище, дали визу, так называемую визу D, которая позволяла бы ему въехать в Латвию в период пандемии, но он, увы, не успел», — заключил собеседник РБК.
Остапович — капитан юстиции, работал следователем в Партизанском районном отделе СК по Минску. Как пишет «Медиазона. Беларусь», несколько дней назад Остапович в Instagram опубликовал фото рапорта об увольнении, в котором объяснял свое решение нарушением условий контракта со стороны руководства СК и говорилось об избитых во время протестов. Позже пост был удален соцсетью за «нарушение руководства сообщества. В белорусском СК заявили Tut.by, что Остапович уже не работает в ведомстве.
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