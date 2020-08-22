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22.08.2020 00:43
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«Нет вещи, которую желал бы сильнее». К поддерживающим Навального присоединился Юрий Дудь

В число тех, кто пристально следит за состоянием здоровья Алексея Навального, вошёл блогер Юрий Дудь. Поддержку оппозиционеру, который второй день не выходит из комы, его жене и близким он выразил в Instagram.

«Уже почти два дня нет вещи, которую я желал бы сильнее, чем выздоровление Алексея Навального», - пишет Юрий Дудь и желает терпения и сил Алексею, его мужественной жене Юлии и всем его близким. Пост, опубликованный в ночь на 22 августа, менее чем за час успели оценить почти 184 тысячи интернет-пользователей.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт экстренно сел в Омске, оппозиционера госпитализировали и ввели в искусственную кому. Соратники Навального заподозрили отравление, отметив, что за утро он успел выпить только стакан чёрного чая в кафе томского аэропорта.

Омские врачи назвали основным «рабочим диагнозом» нарушение обмена веществ. Здоровье Навального обсуждали в Кремле, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили лечение. Медике в Омске разрешение на транспортировку не дали. К вечеру 21 августа Юлия Навальная получила добро на перевозку мужа в немецкую клинику, но под собственную ответственность. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш отметила, что немедленной транспортировка не будет, ждать вылета предстоит не менее семи часов.

Пикеты с требованием отпустить Навального лечиться за границу проходили в Петербурге и Москве, в столице не обошлось без задержаний.

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Комментарии (4)

Мужской Взгляд
Где хоть какой-то хайп, там еврейская морда Дудя тут как тут. Жёваный крот.
Имплантатор для либералов
Ну если уж сам Дудь переживает..))
Djnyana
Заглянул, млин, с Дудём бы не дружил я..)
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