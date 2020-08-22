«Нет вещи, которую желал бы сильнее». К поддерживающим Навального присоединился Юрий Дудь

В число тех, кто пристально следит за состоянием здоровья Алексея Навального, вошёл блогер Юрий Дудь. Поддержку оппозиционеру, который второй день не выходит из комы, его жене и близким он выразил в Instagram.



«Уже почти два дня нет вещи, которую я желал бы сильнее, чем выздоровление Алексея Навального», - пишет Юрий Дудь и желает терпения и сил Алексею, его мужественной жене Юлии и всем его близким. Пост, опубликованный в ночь на 22 августа, менее чем за час успели оценить почти 184 тысячи интернет-пользователей.