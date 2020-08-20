Меркель и Макрон предложили Навальному лечение

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в четверг, 20 августа, что Германия готова оказать Алексею Навальному необходимую медицинскую помощь, включая лечение в немецких больницах.

"Я надеюсь, что он быстро поправится, и, если попросят, мы предоставим ему медицинскую помощь, в том числе и в немецких больницах. Но запрос должен исходить оттуда", - сказала глава германского правительства на пресс-конференции на юге Франции после встречи с президентом Эмманюэлем Макроном, пишет DW.

Макрон также предложил помощь Франции в лечении оппозиционного политика. "Мы готовы оказать всякую возможную помощь - с точки зрения здоровья и с точки зрения предоставления политического убежища", - заявил французский лидер.