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20.08.2020 21:29
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Меркель и Макрон предложили Навальному лечение

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в четверг, 20 августа, что Германия готова оказать Алексею Навальному необходимую медицинскую помощь, включая лечение в немецких больницах.

"Я надеюсь, что он быстро поправится, и, если попросят, мы предоставим ему медицинскую помощь, в том числе и в немецких больницах. Но запрос должен исходить оттуда", - сказала глава германского правительства на пресс-конференции на юге Франции после встречи с президентом Эмманюэлем Макроном, пишет DW.

Макрон также предложил помощь Франции в лечении оппозиционного политика. "Мы готовы оказать всякую возможную помощь - с точки зрения здоровья и с точки зрения предоставления политического убежища", - заявил французский лидер.

Утром во время рейса Томск — Москва Навальному стало плохо. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, политика доставили в реанимацию. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сторонники Навального уверены, что политика отравили, врачи заявляют, что это только одна из версий. В себя основатель ФБК не пришел, и окончательного диагноза пока нет. В Омск прилетели его супруга Юлия, юрист ФБК Иван Жданов и врач Анастасия Васильева.

В Петербурге проходит акция в поддержку оппозиционера.

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Комментарии (10)

Chinalove
Даже если вам хорошо платят, остатки совести-то должны быть...
f0ntan
Надо в его отравлении обвинить британские спецслужбы. Они в отравлении Скрипалей обвинили Москву. Теперь симметрично в отравлении Навального можно обвинять Лондон.
Ref
Острое отравление неустановленным психодислептиком. Перебрал Лёха с "солью". Мефедрон выведут и будет снова как огурчик.
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