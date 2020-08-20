Меркель и Макрон предложили Навальному лечение

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в четверг, 20 августа, что Германия готова оказать Алексею Навальному необходимую медицинскую помощь, включая лечение в немецких больницах.
"Я надеюсь, что он быстро поправится, и, если попросят, мы предоставим ему медицинскую помощь, в том числе и в немецких больницах. Но запрос должен исходить оттуда", - сказала глава германского правительства на пресс-конференции на юге Франции после встречи с президентом Эмманюэлем Макроном, пишет DW.
Макрон также предложил помощь Франции в лечении оппозиционного политика. "Мы готовы оказать всякую возможную помощь - с точки зрения здоровья и с точки зрения предоставления политического убежища", - заявил французский лидер.
Утром во время рейса Томск — Москва Навальному стало плохо. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, политика доставили в реанимацию. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Сторонники Навального уверены, что политика отравили, врачи заявляют, что это только одна из версий. В себя основатель ФБК не пришел, и окончательного диагноза пока нет. В Омск прилетели его супруга Юлия, юрист ФБК Иван Жданов и врач Анастасия Васильева.
В Петербурге проходит акция в поддержку оппозиционера.