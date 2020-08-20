В Петербурге на Невском проспекте у входа на станцию метро «Гостиный двор» 20 августа началась акция в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Алексея Навального, передает корреспондент «Фонтанки». Политик находится в коме в омской больнице с подозрением на отравление.



По подсчетам журналиста, в акции принимают участие более 100 человек. Участники встают в одиночные пикеты с плакатами «Навальный, живи», «Страшно» и символическими изображениями буквы «Н».

Между одним из пикетирующих и полицией произошел резкий разговор. На просьбу предъявить документы он передал копию паспорта. Однако ее у женщины-полицейского выхватил молодой человек по имени Антон, представившийся защитником. Он требовал назвать конкретный пункт закона, в соответствии с которым правоохранители имеют право переписывать паспортные данные участника пикета. После непродолжительного спора полиция отступила.