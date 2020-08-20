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20.08.2020 19:49
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У Гостиного двора началась акция в поддержку Алексея Навального

В Петербурге на Невском проспекте у входа на станцию метро «Гостиный двор» 20 августа началась акция в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Алексея Навального, передает корреспондент «Фонтанки». Политик находится в коме в омской больнице с подозрением на отравление.

По подсчетам журналиста, в акции принимают участие более 100 человек. Участники встают в одиночные пикеты с плакатами «Навальный, живи», «Страшно» и символическими изображениями буквы «Н».

Между одним из пикетирующих и полицией произошел резкий разговор. На просьбу предъявить документы он передал копию паспорта. Однако ее у женщины-полицейского выхватил молодой человек по имени Антон, представившийся защитником. Он требовал назвать конкретный пункт закона, в соответствии с которым правоохранители имеют право переписывать паспортные данные участника пикета. После непродолжительного спора полиция отступила.

Правоохранители ведут себя корректно и просят пикетирующих соблюдать дистанцию в 50 метров.

Участники акции, опрошенные «Фонтанкой», уверены, что Алексея Навального отравили, и связывают это с деятельностью политика, в частности с проектом «Умное голосование».

Утром во время рейса Томск — Москва Навальному стало плохо. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, политика доставили в реанимацию. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Сторонники Навального уверены, что политика отравили, врачи заявляют, что это только одна из версий. В себя основатель ФБК не пришел, и окончательного диагноза пока нет. В Омск прилетели его супруга Юлия, юрист ФБК Иван Жданов и врач Анастасия Васильева. Жену политика долгое время не пускали к нему, как сообщала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, врачи сочли недостаточным доказательством родства паспорт без свидетельства о браке.

Позднее Юлии Навальной отдали вещи супруга, она отказалась отдать их полиции. Врач политика попросила о переводе своего пациента в другую клинику. СМИ сообщали, что самолет для транспортировки политика в зарубежную клинику готов, но медики оценивают его состояние как нежелательное к перевозке.

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Комментарии (22)

DanStark
Интересная картина. В садоводстве 10 лет по газу никак вопросы не решить потому что не собраться никак. В общеквартирном доме стояк уже лет 20 не соберутся починить, пришлось свой кусок только сделать. А тут сразу и быстро все собрались на каком-то бессмысленном сборище.
Wert
Коррупция она токсична.
193960078618934@facebook.com
А какие пышные похороны будут - Флойд нервно в гробу закрутится.
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